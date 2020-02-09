2020-02-09T14:33:47+03:00
Происшествия

Появилось видео момента крушения вертолета с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

На борту воздушного судна находилось три человека. В результате происшествия погиб только Хайруллин [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Во время экстренной посадки депутата насмерть зажало в кабине.Во время экстренной посадки депутата насмерть зажало в кабине.Фото: МЧС Татарстана
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На кадрах с камеры видеонаблюдения одного из частных домов видно, как над рекой Кама вспыхивают бортовые огни вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина, а после воздушное судно пропадает из виду.

Момент крушения вертолета с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным.соцсети

Напомним, на борту вертолета в момент крушения помимо пилота и депутата Госдумы находился также помощник народного избранника. В результате экстренной посадки погиб только Хайруллин. Его насмерть зажало в кабине. Выживших срочно госпитализировали. Чтобы подобраться к ним спасателям пришлось использовать судно на воздушной подушке – вертолет рухнул на лед реки.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека». Рассматривают несколько версий, в том числе потеря пилотом ориентации в пространстве при плохой погоде.

Прояснить обстоятельства произошедшего, в частности, должны показания управлявшего вертолетом Жавдада Сулейманова. У которого за плечами многолетний опыт пилотирования.

Тем временем, пока идет следствие, ряд специалистов выдвинул свои версии произошедшего – от ошибки пилота до обледенения вертолета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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