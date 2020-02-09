Появилось видео момента крушения вертолета с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

На кадрах с камеры видеонаблюдения одного из частных домов видно, как над рекой Кама вспыхивают бортовые огни вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина, а после воздушное судно пропадает из виду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/759689" frameborder="0"></iframe> Момент крушения вертолета с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным.соцсети

Напомним, на борту вертолета в момент крушения помимо пилота и депутата Госдумы находился также помощник народного избранника. В результате экстренной посадки погиб только Хайруллин. Его насмерть зажало в кабине. Выживших срочно госпитализировали. Чтобы подобраться к ним спасателям пришлось использовать судно на воздушной подушке – вертолет рухнул на лед реки.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека». Рассматривают несколько версий, в том числе потеря пилотом ориентации в пространстве при плохой погоде.

Прояснить обстоятельства произошедшего, в частности, должны показания управлявшего вертолетом Жавдада Сулейманова. У которого за плечами многолетний опыт пилотирования.

Тем временем, пока идет следствие, ряд специалистов выдвинул свои версии произошедшего – от ошибки пилота до обледенения вертолета.

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