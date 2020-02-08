“Он умел дружить, любить и заботиться”: в Казани простились с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным, который погиб в авиакатастрофе

В субботу, 8 февраля, в Казани простились с депутатом Госдумы и бизнесменом Айратом Хайруллиным. Напомним, он погиб в авиакатастрофе вечером 7 февраля. Вертолет народного избранника Bell 407 рухнул на лед реки Кама в шести километрах от города Лаишево. Среди версий произошедшего: плохая погода, техническая неисправность и ошибка пилотирования.

Вместе с Хайруллиным на борту находились его помощник Рамис Газизов и пилот Джавдат Сулейманов, они выжили. Народный избранник же оказался зажат в кабине вертолета и погиб на месте.

Депутат погиб в авиакатастрофе вечером 7 февраля.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Проститься с Айратом Хайруллиным на утро после трагедии пришли сотни казанцев. С 10 утра они приносили цветы в Татарскую государственную филармонию имени Габдуллы Тукая.

Сотни горожан пришли проститься с народным избранником.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Казанцы начали приносить цветы еще в 10 часов утра.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Туда же были доставлены траурные венки от министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, руководителя Россельхознадзора страны Сергея Данкверта, губернатора Московской области Андрея Воробьева и руководителя УФССП Татарстана.

Траурные венки от главы Минсельхоза России и руководителя Россельхознадзора страны.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Траурные венки от губернатора Московской области и руководителя УФССП Татарстана.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Цветы и слова соболезнования родным погибшего до начала траурного митинга принесли президент республики Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В 11.00 началась гражданская панихида. В зале находилась вся семья Айрата Хайруллина: его отец и брат, жена, два сына и дочь.

Назип Хайруллин.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Первым выступил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он выразил слова соболезнования родным Хайруллина от имени всего правительства региона.

- Большое горе постигло нашу республику. Ушел из жизни авторитетный, инициативный руководитель, умелый организатор производства, трудолюбивый и светлый человек, активный общественный деятель. Это был энергичный, целеустремленный, позитивный человек. Он умел глубоко погружаться в проблему и доходить до ее сути, а после принимать самые верные решения. Наверное, это и стало залогом его успеха и в бизнесе, и в политике. Его убежденность в своей правоте, умение эффективно организовать работу стали тем уникальным мотором, который не позволял ему останавливаться на достигнутом. И последние минуты, последние часы, как нам стало известно, он также сидел за компьютером. Работал даже в полете, но, к сожалению, его жизнь оборвалась. О таких людях как Хайруллин говорят: “С ними уходит эпоха”. Его заслуги перед страной отмечены многими государственными наградами. Но что важнее всего - внимательный к людям и их проблемам, простой и доступный в общении Айрат Назипович обладал непререкаемым авторитетом и снискал уважение всех, кого знал, кому посчастливилось с ним работать, дружить и общаться. Таким был Айрат Хайруллин, проживший недолгую, но яркую и насыщенную жизнь, - отметил председатель Госсовета.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В конце Мухаметшин напомнил, что человек жив до тех пор, пока жива память о нем. Татарстан же своего уроженца не забудет. После слово было предоставлено первому заместителю председателя аграрного комитета Госдумы России Владимиру Плотникову.

- Мы провожаем в последний путь очень достойного человека. Айрат Назипович долгие годы достойно представлял Татарстан в аграрном комитете. Он был одним из наших лидеров. Яркий человек, талантливый и очень добрый. Он всегда умел делать шаги навстречу. Он был профессионалом, знающим сельское хозяйство, умелым управленцем и организатором. Смерть лучших вырывает. Очень обидно, больно. Конечно, мы будем помнить о тебе, дорогой друг, - пообещал Плотников.

Первый заместитель председателя аграрного комитета Госдумы России Владимир Плотников.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Также в гражданской панихиде принял участие первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

- Я с Айратом был знаком последние пять лет и знаю его, как очень яркого представителя сельскохозяйственного сектора, большого профессионала, с которым мы обсуждали дальнейшее развитие сел. Он был достойным сыном своих родителей, достойным представителем своего народа. Сейчас мы о нем говорим не только, как о политике. Это наша личная утрата. Мы много беседовали с ним о жизни, и он всегда очень трепетно высказывался о своей семье и детях. Он всегда очень много рассуждал о духовном становлении, - вспомнил Хатуов.

Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

О дружбе с Айратом Хайруллиным рассказал и депутат Госдумы Денис Кравченко.

- Вчера мы не ожидали, конечно, таких новостей. Когда стала появляться первая информация об авиакатастрофе, я написал Айрату Назиповичу, долго ждал ответа, но мое сообщение, к сожалению, даже не было доставлено. Я долгое время продолжал не верить в то, что он погиб. Сегодня весь Татарстан и вся Россия прощается со своим сыном, человеком с большой буквы, мощным и сильным, который всегда оставался доступен, несмотря на свои возможности, уровень и статус. Он умел дружить, любить, ухаживать и заботиться. Он с трепетом отзывался о своих близких. С ним всегда можно было посоветоваться. Нам будет очень тебе не хватать, дорогой Айрат, - сказал Кравченко.

Депутат Госдумы Денис Кравченко.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Несколько слов о сыне также сказал отец погибшего Назип Хайруллин.

- Я благодарен всем, кто пришел попрощаться с нашим любимым Айратом. Я как отец никогда не замечал, чтобы он повышал голос на кого-либо или оскорбил человека. Он всегда находил нужные слова и умел решать все проблемы. Провожая в последний путь Айрата, я не верю в это. Только вчера мы общались с ним. А сейчас я сижу и мне кажется, что он сейчас встанет и что-нибудь скажет. Но такого не бывает.

Отец Айрата Хайруллина - Назип Хайруллин.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

После отца выступил и брат Айрата Хайруллина Илшат. С собой он принес две конфеты, которые тут же отдал брату.

- Большое горе пришло в нашу семью. Не могу представить, как мы без Айрата будем дальше жить. Сегодня ночью сна не было, это понятно. Я вспоминал, как папа с мамой принесли его маленького домой. Он рос необычным ребенком. Самой главной его чертой была любовь к людям. Даже тех, кто его ругал, он все равно любил. Он умел делиться. Когда нам родители давали по конфете в детстве, я свою быстро съедал, а Айрат отдавал мне половину от своей. Я удивлялся: “Зачем ты отдаешь мне свою половину? Я же съем полторы, а ты половину”. Он говорил: “Но вдвоем-то вкуснее”. Сегодня, выезжая сюда, я увидел две конфеты, которые сберег для него. Он мне всегда в дорогу конфеты давал. Спасибо тебе, - обратился Илшат к брату и положил к нему в саван сладости.

Ильшат Хайруллин.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Ильшат Хайруллин кладет две конфеты в саван.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

После гражданская панихида закончилась, но казанцы еще около получаса несли цветы к телу покойного и плакали.

Айрата Хайруллина похоронили рядом с мамой на татарском кладбище в поселке Мирный.

Казанцы плакали, прощаясь, с Айратом Хайруллиным.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

После окончания гражданской панихиды горожане все еще прощались с депутатом.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В зале находилась вся семья Айрата Хайруллина: его отец и брат, жена, два сына и дочь.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Горожан потрясла новость о безвременной кончине Айрата Хайруллина.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В филармонии показывали детские фотографии Айрата Хайруллина.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Айрата Хайруллина вспоминали, как человека целеустремленного, яркого и открытого.Фото: Алина ГАБДУЛИНА