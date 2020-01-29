Куда Татарстан потратит 6 миллиардов рублей, выделенные на оздоровление Волги

С 2020 по 2022 года Татарстан планирует потратить на оздоровление Волги 6 миллиардов рублей (5,1 миллиарда поступят из федерального бюджета). Сделано это будет в рамках нацпроекта «Экология». «Комсомолка» разбиралась, куда именно потратят эту огромную сумму.

Так, в целом деньги будут потрачены на сокращение объема сброса в водоемы загрязненных стоков, строительство и реконструкцию очистных сооружений и ликвидацию объектов, которые накапливают экологический вред.

- Строительно-монтажные работы общей стоимостью госконтрактов 1,6 миллиардов рублей уже идут на 8 объектах – в Казани, Тетюшах, селе Красный Бор Агрызского района, Заинске, Алексеевском районе, Елабуге, Васильево и Нижние Вязовые Зеленодольского муниципального района, - отметил в эту среду на брифинге замглавы Минэкологии Татарстана Фаяз Шакиров.

Он также заметил, что в 2021 году реконструкция общей стоимостью еще 884 миллиона рублей коснется еще пяти объектов.

А до 2024 года в Татарстане должна быть остановлена рекультивация иловых площадок сооружений, очищающих канализационные стоки Казани, и разобраны неработающие трубопроводы Озерного месторождения нефти в Нижнекамском водохранилище.

Также напомним, ранее глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков говорил о том, что сейчас запас воды на территориях Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ является самым низким за последние 18 лет.

- Снега нет ни на Нижней, ни на Верхней Волге. Прошлый год нас сильно задел. При уровне воды в Волге в 49,86 метра - оголились все берега. Это привело к перебоям в работе речного транспорта, ущербу для туризма и угрозе водным биоресурсам, - вспомнил Шадриков.

Напомним, летом 2019 года Волга местами обмелела настолько, что татарстанцы смогли увидеть старинную мостовую. Ее река прятала в себе сотни лет. Уровень воды к норме тогда привели затяжные дожди.

О том, что ситуация может не только повториться, но и быть еще хуже говорил и инженер «Татэнерго» Айрат Мардиханов. Чтобы этого не случилось, главы министерств экологии и природных ресурсов пяти регионов (Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Ульяновской и Самарской областей) предложили федеральному центру – не сливать во время грядущего половодья слишком много воды из Куйбышевского водохранилища.