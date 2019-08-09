В Татарстане затяжные дожди подняли уровень воды в Волге к нормальной отметке

Как бы жители Татарстана и соседних регионов не ругали непогоду, которая обрушалась на них в августе, обильные дожди сделали благое дело. Так, они привели уровень воды в обмелевшей Волге к нормальному уровню. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии России.

Напомним, жители Татарстана начали замечать обмелевшие участки Волги, в том числе - Куйбышевского водохранилища, еще в конце апреля текущего года. В Казани на дне реки даже была обнаружена старинная мостовая.

Когда уровень воды в реке упал, на ее дне была обнаружена старинная мостоваяФото: Лика ИСАЕВА

Уровень воды тогда упал почти на 3 метра! Министерство экологии Татарстана связывало это с аномально теплом, а также пропуском воды для сельско- и рыбохозяйственных нужд регионов, расположенных ниже по течению.

Фото: соцсети

Сейчас же, по информации МЧС Татарстана, на Куйбышевском водохранилище уровень воды у Верхнего Услона составляет 52,68 метра. А это даже на один сантиметр больше, чем в прошлом году. При этом, опасная критическая глубина находится на отметке в 54,24 метра.

Отметим, что, несмотря на успешную нормализацию уровня воды в реке, дождь пока не собирается оставлять Татарстан. Так, в отдельных районах республики он будет идти и в субботу, 10 августа, и в последующие за ней два дня, сообщает Гидрометцентр региона.

В августе и вовсе не стоит ожидать жары, считает профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев. По его мнению, первая декада будет градусов на 6 ниже нормы, а в целом месяц будет на 2 градуса ниже нормы.