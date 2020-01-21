2020-01-21T19:02:29+03:00
Общество

Глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков: «Снега нет ни на Нижней, ни на Верхней Волге»

Его отсутствие может привести к серьезному обмелению реки в 2020 году
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: eco.tatarstan.ruФото: eco.tatarstan.ru
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В Минэкологии Татарстана прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам подготовки предложений по режимам работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. В нем приняли участие главы профильных ведомств четырех регионов – Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Ульяновской области. Основой проблемой на данный момент было названо отсутствие нормального снежного покрова.

Так, по прогнозам Росгидромета запас влаги на территориях Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ за последние 18 лет является самым низким.

- Снега нет ни на Нижней, ни на Верхней Волге, - заявил глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков. - Прошлый год нас сильно задел. При уровне воды в Волге в 49,86 метра - оголились все берега. Это привело к перебоям в работе речного транспорта, ущербу для туризма и угрозе водным биоресурсам.

О том, что ситуация в этом году может повториться и даже стать хуже, также на заседании сказал и инженер «Татэнерго» Айрат Мардиханов. По его словам, 40% стока притоков Куйбышевского водохранилища формируется за счет расходов Нижнекамской ГЭС.

- Проблема с запасами снежного покрова в бассейне Волжско-Камского каскада несет глобальные риски: повторение ситуации 2019 года и даже хуже, - отметил Мардиханов.

Чтобы этого не произошло на Средней Волги главы ведомств пяти регионов (получено согласие от министра Самарской области – Ред.) выходят с предложением к федеральному центру – не сливать во время грядущего половодья слишком много воды из Куйбышевского водохранилища.

- Мы выходим с инициативой по внесению изменений в Правила использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища об ограничении допустимой сработки до 51 метра БС (сейчас это 49 метров – Ред.), - резюмировал Александр Шадриков.

Данной позиции представители пяти регионов России намерены держаться на на заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, которое состоится 6 февраля в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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