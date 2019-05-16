В Казани на дне обмелевшей Волге нашли старинную мостовую: местные власти теперь думают, как использовать это для развития туризма

В Татарстане этой весной сильно обмелели реки. При этом стоит тревожиться не только за судоходство. Рыбаки беспокоятся, что их будущему улову сейчас негде нереститься. Зато это принесло неожиданную радость для казанских краеведов и историков. Вода в Волге ушла и обнажила остатки старинной булыжной мостовой

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/709253" frameborder="0"></iframe> В Казани на дне обмелевшей Волге нашли старинную мостовую..Лика ИСАЕВА

Она несколько сот лет была одной из главных магистралей Казани. Река там не всегда была такой широкой – до того, как появилось Куйбышевское водохранилище, ее ширина не превышала одного километра.

Вновь явившая себя свету мостовая была проложена от улиц Посадской и Петропавловской к пристаням Бакалды – основным речным воротам Казани.

Едва стало известно, что вода ушла и открыла старинную мостовую, туда тут же поспешили кладоискатели. Они с металлоискателями прочесали всю дорогу в поисках ценностей.

Кладоискатели с металлоискателями уже прочесали всю дорогу в поисках ценностей.Фото: Лика ИСАЕВА

На песчаных участках то и дело возникли свежие и не очень ямки, уже заполненные водой – зуммер показывал, что есть металл, и искатель копал в надежде найти клад.

Здесь металлоискатель "пропищал", показывая, что в песке может находиться какой-либо артефакт.Фото: Лика ИСАЕВА

ПРИЧЕМ ТУТ ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I

Для того, чтобы добраться до старинной мостовой, корреспонденту «Комсомолки» пришлось проделать довольно сложный путь. Через пляж «Локомотив», вдоль всех лодочных станций и учебных лабораторий, и мимо длинной песчаной дамбы в сторону острова Маркиз.

Ноги увязают в мокром песке, и 10 метров пути ощущаются так, словно преодолеваешь все 100. Проходишь заросли и кусты тополей, и открывается вид на красивую вымощенную булыжниками дорогу. Она словно уходит в Волгу, и тянется вперед, до Верхнего Услона.

О том, как появилась эта дорога, и ее важность для Казани нашему корреспонденту рассказал историк и краевед Леонид Абрамов. Оказывается, замостить набережные в городах вдоль Волги приказал император Александр I. Камни привозили с верховьев реки. Тогда владельцев судов обязывали привозить вместе с товарами и булыжники, чтобы вымостить ими дороги и так избавиться от грязи, в которой увязали конные экипажи.

Дорога, которая сейчас появилась из-под воды, широкая – не меньше шести метров в ширину. Остались даже рельсы, по которым конка везла вагончики, сохранились остатки столбов, которые служили для укрепления берегов.

Камни для строительства этой мостовой привозили с верховья Волги.Фото: Лика ИСАЕВА

- Дорога вела к старинными пристанями, которые назывались Бакалды, - рассказал Абрамов. - Это самая старая пристань Казани, известная еще с ханских времен. Сюда была проложена дорога, которая эксплуатировалась вплоть до 1950-х годов. После пожара 1842 года в Казани построили так называемую Дальнюю пристань в Адмиралтейской слободе. На острове Маркиз проходила Казанская ярмарка Ташаяк, куда приезжали бухарские, персидские купцы с Востока. Маркиз – место историческое, это была самая главная купальня, куда приезжала вся Казань. Неподалеку была ставка Ивана Грозного, это место с тех пор получило название Царев луг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/709254" frameborder="0"></iframe> Казанский историк и краевед Леонид Абрамов о мостовой, которую нашли на дне обмелевшей Волги..Лика ИСАЕВА

Сохранились остатки столбов, которые служили для укрепления берегов.Фото: Лика ИСАЕВА

«ВЫ СЛУЧАЙНО ТАМ НИЧЕГО НЕ НАШЛИ?»

Возвращаясь назад в современный город, мы нет, нет и встречали любопытствующих казанцев, спешащих увидеть эту старинную красоту, скрывавшуюся до этого под водой на 2,5 метровой глубине.

То и дело горожане приходят сюда, чтобы одними из первых прикоснуться к истории, пока мостовая снова не оказалась под водой.Фото: Лика ИСАЕВА

Среди них оказалась и вполне официальная делегация – директор комитета по туризму Казани Дарья Санникова и доцент Казанской Православной Духовной Семинарии, председатель Казанского городского общества историков-краеведов Анатолий Елдашев.

- Сейчас у всех нас есть колоссальная возможность прикоснуться к вехам истории, - считает Дарья Санникова. - Есть такие выражение – «к сожалению, и слава богу». К сожалению, сейчас вода ушла, но теперь мы имеем возможность прикоснуться к этой истории, посмотреть на это своими глазами. Это такой исторический археологический артефакт, и конечно для развития туризма, да и в целом для развития туризма в Казани мы будем думать, как мы можем это использовать.

Директор комитета по туризму Казани Дарья Санникова и председатель Казанского городского общества историков-краеведов Анатолий Елдашев.Фото: Лика ИСАЕВА

В свою очередь Анатолий Елдашев отметил, какое важное значение в прошлом имела эта дорога для развития города.

- В принципе те дороги Казани, что мы пользуемся на суше, это на 95% - новые, - начал председатель городского общества историков-краеведов. - За нашими спинами – современный речной порт, а тогда были дальний и ближний порты. Суда останавливались здесь, и эта дорога сокращала доставку товаров в Казань - где-то шесть верст, а если крюком через Адмиралтейскую дамбу – то и 10 верст. Эта дорога выходила на улицу Посадскую, та в свою очередь выходила на Петропавловскую, получается, эта дорога пересекала историческую часть города посередине. Не каждый город может похвастаться, что у него есть такая подводная дорога.

Вспомнил он и городскую легенду о том, как в Казани хранился золотой запас России.

- Казань 34 дня была оккупирована войсками генерала Каппеля, и некоторые уверяют, что когда чехи перевозили золото на подводах, то дырявили мешки, чтобы набить золотыми червонцами карманы, - улыбнулся Елдашев. – Вы случайно там ничего не нашли?