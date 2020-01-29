2020-01-29T18:55:57+03:00
Политика

Биография Олега Николаева: Врио главы Чувашии назначен бывший Председатель комитета Госдумы по делам национальностей

Владимир Путин отправил руководителя республики Михаила Игнатьева в отставку в связи с утратой доверия. «Комсомолка» рассказывает биографию Олега Николаева, нового главы региона [видео]
Олег ЛУГОВОЙАлина ГАБДУЛИНА
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Президент России Владимир Путин уже провел рабочую встречу с новым руководителем региона. Фото: kremlin.ruПрезидент России Владимир Путин уже провел рабочую встречу с новым руководителем региона. Фото: kremlin.ru
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Вступил в силу подписанный сегодня Указ Президента России Владимира Путина об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева. Официальная формулировка - в связи с утратой доверия.

Впрочем, по всей вероятности, Глава государства принял такое решение после резонанса по поводу «шутки» Михаила Игнатьева над сотрудником МЧС. Глава региона заставил его прыгать ради ключей от новой служебной машины. Это не осталось незамеченным. Поведение Игнатьева жестко раскритиковало руководство МЧС. Кроме того, его исключили из "Единой России". Этот скандал стал уже не первым для Михаила Игнатьева. В свое время он, например, перепутал имя и отчество Дмитрия Медведева и предложил "мочить" журналистов.

В итоге на место Игнатьева с пометкой врио был назначен Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев. Владимир Путин уже провел с новым руководителем Чувашии рабочую встречу.

Путин встретился с новым главой Чувашии.

Напомним, что теперь уже бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев занимал этот пост почти 10 лет - с конца июля 2010 года. До этого он 8 лет занимал пост министра сельского хозяйства. О дальнейшей судьбе Игнатьева пока ничего не известно. Возможно, он возьмет паузу в политической карьере.

СПРАВКА КП

Олегу Николаеву 50 лет. Он родился в деревне Чербай Красночетайского района Чувашии. Окончил Чебоксарский строительный техникум Минстроя СССР по специальности «техник-строитель промышленного и гражданского строительства». В 1998 году получил высшее экономическое образование по специальности «экономика предприятий и предпринимательская деятельность» в Чувашском государственном университете имени Ульянова.

Работал монтажником, водителем, специалистом службы безопасности, техником-строителем и главным бухгалтером. В итоге оказался в кресле заместителя «Телефонстроя», которое поменял на пост директора ООО «Лизинговая компания малого бизнеса».

В 2002 году Николаев начал работать в правительстве Чувашии. До 2004 года был замминистра экономического развития и торговли— руководителем Департамента развития предпринимательской деятельности.

В 2004 году вернулся в «Телефонстрой», где 4 года находился на должности зам гендиректора, позже перешел в «АЛЗА» зам директора по экономике и финансам. С 2008 по 2009 года работал в Ассоциации региональных банков России в должности директора Центра международного сотрудничества, вице-президента — директора Центра международных связей.

В 2011 году Николаев баллотировался в депутаты Госсовета Чувашии от партии «Справедливая Россия» и бы избран в результате распределения мандатов. Однако он исполнял депутатские полномочия на непостоянной основе, без отрыва от основного места работы.

С 2013 по 2015 года Николаев уже работал в банке «Открытие» руководителем проекта, позже возглавлял проект в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». В сентябре 2015 года баллотировался на должность главы Чувашии и одновременно выдвигался в депутаты Чебоксарского городского собрания. В результате выборов главы Николаев набрал 14,7 % голосов. Но в итоге прошёл в депутаты городского собрания. Правда от этого мандата Николаев отказался, оставшись депутатом Госсовета республики.

А не так давно - 22 января 2020 года, Николаева назначили на пост Председателя комитета Госдумы по делам национальностей.

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До этого дня он в течение последних 9 лет руководил республикой и в итоге лишился своего поста в связи с утратой доверия Президента России. Последний скандал с Игнатьевым произошел, когда он заставил сотрудника МЧС прыгать ради ключей от новой пожарной машины. Но и без этого в его политической карьере хватает резонансных эпизодов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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