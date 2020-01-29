Назвал Медведева "Петровичем" и предложил "мочить" журналистов: ТОП-5 скандалов, в которые попадал глава Чувашии Михаил Игнатьев

История с видео, на котором глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать ради ключей от новой машины, стала одной из самых обсуждаемых в СМИ на этой неделе.

При этом, это далеко не первый скандал, в котором оказался замешан глава республики. Корреспонденты "Комсомолки" решили вспомнить самые резонансные эпизоды в политической карьере Михаила Игнатьева.

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

Руководить Чувашией Михаил Игнатьев начал с конца июля 2010 года. Его кандидатуру предложил лично Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост Президента России. Игнатьев, к слову, тоже стал президентом, но Чувашии. В то время именно так именовалась должность главы региона. Впрочем, в роли президента он пробыл всего лишь год. С 2011-го должность переименовали.

В начале 2012 года Дмитрий Медведев приезжал в Чувашию, где, в числе всего прочего, пообщался с Михаилом Игнатьевым. Встречу транслировали онлайн, так что любой желающий мог посмотреть и послушать, что обсуждают высокопоставленные лица.

Каково же было удивление чебоксарцев, когда они услышали из уст главы республики: «Василий Петрович, я хочу отметить….». После такого обращения Дмитрий Медведев долго и молча смотрел на своего собеседника, видимо гадая, так задумано было или это просто оговорка. В итоге Дмитрий Анатольевич просто промолчал.

Видео появилось на сайте главы Чувашии, вот только скандальный момент вырезали. Остается только догадываться, что это было. Игнатьев просто забыл имя и отчество Медведева или же просто думал, что говорит с кем-то другим. А может глава республики просто переволновался, отчитываясь перед высоким гостем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/468268" frameborder="0"></iframe> Глава Чувашии назвал Медведева «Петровичем».

МИЛЛИАРДНЫЕ ПОТЕРИ БЮДЖЕТА

В том же 2012 году получило широкое освещение в СМИ письмо Игнатьеву от экс-президента Чувашии Николая Фёдорова. В нем был приведен анализ социально-экономической ситуации в республике и раскритикована деятельность руководства региона.

В частности, высокопоставленные чиновники обвинялись в финансовых потерях из казны Чувашии на сумму 9 миллиардов рублей. Только недовыплаты бюджетникам Федоров оценил в 1,3 миллиарда рублей, заявив, что "такого в новейшей истории республики еще не было".

Как тогда заявил полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, "мы для себя за базу взяли письмо Фёдорова, на его основе был сделан серьезный экономический анализ".

После того развернутого анализа на Игнатьева даже предлагали завести уголовное дело и уволить с должности главы республики. Правда, никаких санкций так и не последовало. Игнатьев остался на своем посту.

САУНА В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Серьезный резонанс в прессе появился после информации о строительстве сауны в Доме Правительства Чувашии. Сюжет о ней даже показали по федеральному телевидению.

Сауной заинтересовались депутаты, которые направили запрос в прокуратуру. В итоге проверка надзорного органа выявила в Доме Правительства. аж две сауны. Правда, одна из них не работала.

Стоимость сауны тогда назывались разные. Говорилось даже, что она обошлась в сумму от 7 до 15 миллионов рублей, причем кредитных денег. Сам Игнатьев заявлял, что не имеет никакого отношения к появлению сауны в Доме Правительства республики.

ПРЕДЛОЖИЛ "МОЧИТЬ" ЖУРНАЛИСТОВ

18 января 2020 года Игнатьев встретился с республиканскими журналистами и призвал их "мочить" своих коллег, которые критикуют местную власть.

- Отдельные, которые приходят с разных регионов России, хорошо здесь устраиваются. И начинают писать, не знаю о чем и о ком. Лишь бы, значит, заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить: надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить. Я здесь никого не хочу воспитывать, просто, когда информация искаженная, она в конечном счете отражается на тех, кто ее подает, - сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Именно эти слова и возмутили журналистское сообщество и блогеров. В итоге Игнатьева публично осудили даже его коллеги – политики, правда, федеральные. Глава Чувашии все же извинился, но тут же заявил, что его неправильно поняли.

- Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили. Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом "мочить", я - человек с доброй душой, прошу прощения, – сказал Михаил Игнатьев.

"ГУБЕРНАТОР ИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ"

Спустя всего несколько дней - новый скандал. Как раз с видео, где пожарный подпрыгивает за ключами от машины. В сторону чиновника полетели критические стрелы. Достаточно вспомнить слова секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака, который заявил, что Игнатьев живет в параллельной реальности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="528" height="320" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/756610" frameborder="0"></iframe> Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

- Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда Президент России говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением, - отмечает секретарь Генсовета правящей партии страны Андрей Турчак.

Сам Игнатьев заявил, что никого не оскорблял своим поведением. Более того, того самого сотрудника МЧС, который и прыгал за ключами, он прекрасно знает, а все, что было на видео - это всего лишь шутка.

- Отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС, пожарным и спасателям. Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились, - заявил Игнатьев в время одного из республиканских совещаний.

Правда, шутку эту оценили не все. Не понял такой «юмор», например, глава МЧС России Евгений Зиничев. По его мнению, руководителю подобного уровня нельзя себя так вести, а пожарным, в свою очередь, надо помнить, что они представляет ведомство, которое уважают во всем мире.

Были слухи, что после последнего инцидента Игнатьева даже отправят в отставку, но в итоге глава Чувашии, по крайней мере пока, сохранил свой пост. Правда, санкции все же последовали. Игнатьева исключили из "Единой России".