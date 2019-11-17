ГИБДД Набережных Челнов проверит видео, на котором многодетная мать посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына

СЕГОДНЯ 16:00 2019-11-17T16:00:31+03:00

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ГИБДД Набережных Челнов вместе с сотрудниками городского отдела по делам несовершеннолетних проведет проверку по факту видео, которое опубликовала многодетная мать Агина Алтынбаева. Напомним, на своей соцстранице женщина выложила кадры того, как ее шестилетний сын управляет автомобилем. Пока мальчик разгоняется до 130 километров в час, Агина спокойно снимает происходящее на камеру.

- По ее (проверки - Ред.) результатам будет вынесено процессуальное решение, - сообщает МВД республики.

Отметим, что пока жители региона осуждают поступок женщины в интернете, она замечает, что “не пройдя ее жизнь, они не вправе судить”.

ИСТОЧНИК KP.RU