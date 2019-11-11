"Девчонки просто бомбы!": Крановый завод из Татарстана вновь раздел сотрудниц ради эротического календаря

Набережночелнинский крановый завод вот уже более 10 лет славится не только своей основной продукцией, но и корпоративными календарями. Дело в том, что календари эти самые что ни на есть эротические, а главная фишка в том, что в съемках участвуют только сотрудницы предприятия. Об этом заявили сами авторы идеи.

Накануне в соцсетях появился промо-ролик со съемок календаря. В описании под видео он приоткрыл несколько тайн о календаре. В частности, известно. что называться он будет "НИ СЫ Поднимем".

Очередной эротический календарь от кранового завода из Татарстана.

- Ролик, посвящен новому календарю 2020 года Набережночелнинского кранового завода. Совсем скоро он выйдет в печатном варианте и как уже повелось, календарь будет с дополненной реальностью. Название календаря очень необычное "НИ СЫ" это восточная мудрость гласит: " будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед", - сообщили авторы ролика.

Фото: скриншот с видео.

Какая будет основная тематика календаря, пока сказать сложно. На видео можно увидеть девушек в разноцветных париках и...почти без одежды. По всей вероятности, календарь 2020 года будет откровеннее, чем предыдущий.

Фото: скриншот с видео.

Видео уже начали обсуждать в социальных сетях. Естественно, что в первую очередь начали комментировать образы главных героинь, отмечая, что "девчонки просто бомбы!" и интересуясь, "нет ли свободных вакансий рядом с такими красотками?".

Фото: скриншот с видео.

Отметим, что тематические календари Набережночелнинский крановый завод выпускает с 2007 года. При этом, тематику на предприятии стараются каждый раз придумывать новую. Пока повторений не было.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.

Фото: скриншот с видео.