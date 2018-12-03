"Девчонки - красотки! ": Набережночелнинский крановый завод вновь раздел сотрудниц для эротического календаря
Накануне Нового года одним из самых ходовых продуктов считаются календари на следующий год. Вариантов данной полиграфической продукции сотни, тысячи, а то и десятки тысяч. Впрочем, есть такие, которые заметно выделяются из общей массы. К этой категории смело можно отнести календари Набережночелнинского кранового завода.
Начиная с 2007 года на заводе решили выпускать эротический календарь. Причем, для съемок в откровенных фотосессиях не зовут специально обученных моделей, а предлагают покрасоваться на глянце сотрудницам завода.
Так, среди тематик были сказки народов мира, полностью обнаженные девушки позируют в платьях из... молока, офисная фотосессия с домашними питомцами. А в 2016 году крановщицы и вовсе обнажились полностью.
В прошлом году работницы предстали в откровенном белье на витрине бутика. Они изображали манекены, сотрудников магазина и прохожих. Были и другие горячие кадры.
В этом году тематика отличается. В анонсирующем календарь видеоролике отмечено, что календарь будет "с дополненной реальностью", а именоваться будет "крановщица".
Фото: скиншот с видео.
На видео заметно, что съемки велись, как на производстве, так и в офисных помещениях. Девушек запечатляли и на рабочих местах, и в раздевалках и даже с поднятыми ветром от вентиляторов юбками в стиле Мерелин Монро.
Вышедшее видео уже набрало немало комментариев. По большей части татарстанцам анонс календаря пришелся по душе.
- Молодцы! Так держать! Девчонки - красотки! - написал один из подписчиков.
- Все девушки в ролике - красотки! - вторил ему еще один интернет-пользователь.
"Комсомолка" делится некоторыми "горячими" кадрами со съемочной площадки.
Фото: скиншот с видео.
Фото: скиншот с видео.
Фото: скиншот с видео.
Фото: скиншот с видео.
Фото: скиншот с видео.
Фото: скиншот с видео.