«Будем надеяться на чудо!!!!»: больная раком мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова рассказала, как справляется с болью

Больная раком мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова сейчас снова проходит через процедуру химической терапии. Мало того, врачи при диагностировании обнаружили у нее жидкость в легких. Айгуль вставили трубку для ее откачивания. Женщина страдала от жуткой боли и просила всех за нее помолиться. Стоял вопрос о том, что ей сделают еще один прокол меж ребер для откачки, но по словам Айгуль все обошлось. На своей соцстранице она рассказала, как справляется с болью.

- На сегодняшний день все так же, лежу только с обезболивающими, вторую дырку не стали протыкать, думают, что с первой все выйдет. Будем надеяться на чудо!!!! Дай бог чтоб все вышло и стало легче!!!! Общаться и разговаривать нет сил и настроения, не обижайтесь, каждому по отдельности не могу отвечать, - сообщает Айгуль Фазыйлова.

Напомним, состояние матери-одиночки, которая из-за страшного диагноза – рак, искала приемную семью для своего сына Амира, ухудшилось, после того как она снова была вынуждена лечь в больницу.

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