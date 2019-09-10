2019-09-10T11:06:46+03:00
Общество

«Будем надеяться на чудо!!!!»: больная раком мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова рассказала, как справляется с болью

Искавшая приемную семью для своего сына женщина обессилена и не может со всеми общаться
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: @aafazylovaФото: @aafazylova
Изменить размер текста:

Больная раком мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова сейчас снова проходит через процедуру химической терапии. Мало того, врачи при диагностировании обнаружили у нее жидкость в легких. Айгуль вставили трубку для ее откачивания. Женщина страдала от жуткой боли и просила всех за нее помолиться. Стоял вопрос о том, что ей сделают еще один прокол меж ребер для откачки, но по словам Айгуль все обошлось. На своей соцстранице она рассказала, как справляется с болью.

- На сегодняшний день все так же, лежу только с обезболивающими, вторую дырку не стали протыкать, думают, что с первой все выйдет. Будем надеяться на чудо!!!! Дай бог чтоб все вышло и стало легче!!!! Общаться и разговаривать нет сил и настроения, не обижайтесь, каждому по отдельности не могу отвечать, - сообщает Айгуль Фазыйлова.

Напомним, состояние матери-одиночки, которая из-за страшного диагноза – рак, искала приемную семью для своего сына Амира, ухудшилось, после того как она снова была вынуждена лечь в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Просто они на самом деле сволочи!»: больную раком мать-одиночку из Казани ограбили прямо около ее подъезда

Из-за необходимости проходить очередной этап лечения женщина решила не обращаться в полицию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Спасибо за заботу о наших детях»: в Старстуденецкой школе Буинского района открыли три обновленных кабинета
Более 5 миллионов рублей были выделены «Транснефтью» на создание необходимых условий для качественной реализации учебного процесса и освоения учащимися точных дисциплин
Новости 24
ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей
В эту среду в шести районах Казани без света на день оставят ряд домов
Мэрия Набережных Челнов собирается купить пять трамваев за 135 миллионов рублей
Казанец из-за телефона пересядет с велосипеда в колонию строгого режима
В Казани перевозчики «угрожают» поднять стоимость проезда в автобусах до 31 рубля
В Татарстане во время пожара из-за сигареты погиб 63-летний пенсионер
В Марий Эл водитель маршрутки устроил ДТП перед перекрестком, есть пострадавшие
Назначен министр внутренних дел Чувашии
В Казани в аварии двух иномарок пострадала 9-летняя девочка
В Набережных Челнах 10-летнему школьнику оторвала полпальца
В Татарстане во время хлопка в гараже пострадал мужчина
В Татарстане приставы помогли вернуться на работу незаконно уволенной сотруднице школы
Духовное управление мусульман Татарстана объявил днем гушр 28 сентября
В трех поселках Советского района Казани почти на сутки отключат воду
Татарстанец сбил на дороге косулю и лишился из-за этого водительских прав
В Марий Эл прокуратура попросит суд отправить поджигателя на лечение к психиатру
До 30 сентября в Казани частично ограничили движение транспорта по улице Зеленая
ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России
Татарстанец, который обвинил приятеля в пьянстве и убил, приговорен к 7,5 годам колонии
Глава Минздрава Чувашии: в республике зарплата врачей достигла 51,9 тысячи рублей
Татарстанец, до смерти избивший подругу за отказ с ним выпить, приговорен к 9 годам колонии
В Набережных Челнах женщина, которую «фейсконтроль» не пустил в клуб, отсудила у него 1,5 тысячи рублей
С 10 сентября в Казани бесплатно привиться от гриппа можно будет у входа в метро
С 8 по 9 сентября в воздухе Нижнекамска замечено превышение по этилбензолу и сероводороду
В Казани "Лада Калина" насмерть сбила пенсионерку-нарушительницу
В Казани до 15 октября закрыли проезд около стройки на улице Павлюхина
В Марий Эл по факту ДТП, в котором погибли два пешехода, возбуждили уголовное дело
«Спасибо за заботу о наших детях»: в Старстуденецкой школе Буинского района открыли три обновленных кабинета
В Казани улица Родина останется закрытой для автомобилистов до 20 сентября