Расправившейся со своей семьей подросток из Ульяновской области часто ссорился с матерью из-за младших брата и сестры

Расследование уголовного дела по факту страшного убийства семьи и последующего самоубийства подозреваемого в этом преступлении в селе Патрикеево Базарносызганского района области продолжается. Взрослые должны понять, что подтолкнуло внешне благополучного и успешного будущего одиннадцатиклассника Тимерлана зарубить топором любимых бабушку и дедушку, родную мать Марину и двух ее детей от новых отношений с мужчиной - четырехлетних мальчика и девочку.

В семье и в школе Тимерлана называли просто Тимур. Подростку исполнилось 16 лет, и он был гордостью семьи и школы: вежливый, начитанный, учился на "отлично", ездил на Олимпиады и возвращался с призовыми местами. Ему прочили поступление в вуз, да и сам Тимур был не по годам рассудителен и целеустремлен. Когда его приятели гуляли вечерами с девочками, он корпел над учебниками: "Сначала надо выучиться, получить профессию, уж потом можно и о любви думать".

Тимерлан был гордостью школыФото: соцсети

Только своим близким приятелям мальчик рассказывал, что на самом деле творится у него на душе. Тимур считал себя непонятым матерью, отчего между ними бывали конфликты. Оказалось, что родители Тимура развелись, когда ему было лет пять. Причина - оба пили горькую. Марина служила в ближайшей воинской части, а ее уже экс-супруг после развода переехал в другой район. Отец не оставил сына, они часто встречались и он забирал на каникулах Тимура к себе. Ради Тимура он бросил пить и начал работать.

Бросила пьянствовать и Марина. когда ее предупредили: "Не бросишь пить - поставим вопрос о лишении родительских прав". Познакомилась с мужчиной и родила от него близнецов - мальчика и девочку. Односельчане утверждают - новый избранник женщины не ладил с ее старшим сыном, да и личность была откровенно криминальная - за совершенное преступление его посадили на приличный срок. Женщина осталась без работы - ей сделали операцию, и она год находилась дома.

Все это время и Марину, и трех ее детей содержали ее родители. Бабушку и дедушку Тимур любил, но вот младших брата и сестру недолюбливал. Бывало, что и конфликтовал из-за них с матерью.

Возможно, именно этим топором мальчик расправился с роднымиФото: СК СУ по Ульяновской области

Накануне того страшного дня он был с друзьями на сельском празднике - воинская часть, где ранее служила мать, устраивала раз в год для местных жителей праздник. Тимур был там вместе с приятелями, говорят, мальчик даже выпили пива. Вернувшись домой, Тимур схватился за топор и расправился со всей семьей. Затем он записал для своего приятеля аудиосообщение, в котором обо всем рассказал. Сказал, что любимых бабушку и дедушку забирает с собой, иначе "они будут скучать по нам". Поделился и планами на дальнейший остаток жизни.

Работа следователей на месте убийстваФото: СК СУ по Ульяновской области

Но его приятель крепко спал, и эту запись увидел только утром. Сначала даже не поверил, ведь Тимур уже несколько месяцев говорил о своих планах расправиться с родными. Но всерьез эту информацию никто не воспринимал, думали, это он так зло шутит.

Нашли тело Тимура под вышкой сотовой связи неподалеку от родного дома.

Родного отца Тимура нашли и привезли в дом бывшей жены. Он в шоке от случившегося. Теперь ему придется заниматься похоронами всех шестерых. Власти Ульяновской области пообещали помочь с похоронами.

МНЕНИЕ

Психолог Наталья Кострина, работающая со студентами, прокомментировала Ульяновскую историю.

- Судя по фото, мальчик пытается отстраниться от матери, но вынужден сделать картинку для создания видимости хорошей семьи. Да, его считали очень положительным, а это тяжелая ноша для подростка. От него требовали побед, потому что внушали, что он должен заботиться о матери и младших детях. Но никто не спросил, хочет ли он этого сам. Чаще всего взрослые сами себя успокаивают, что раз ребенок одет-обут, сыт и хорошо учится - то это признаки хорошей жизни и отношений между родственниками. Контакт с ребенком был потерян давно, и желания восстановить его между мальчиком и мамой не было. Мама жила в своем мире, сын - в своем. Он делился самым сокровенным с друзьями, и отчаянно хотел, что бы и родные услышали его. Но не получилось. И он выбрал самый простой для себя способ...

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