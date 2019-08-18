2019-08-18T18:56:34+03:00
Происшествия

Никто не воспринял всерьез: Ульяновский подросток предупреждал друзей, что убьет всю свою семью

Тимерланом гордилась мама и учителя - отличник, победитель Олимпиад... Но недавно он словно устал быть хорошим мальчиком
Лика ИСАЕВА
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Тимерлан иего мама МаринаТимерлан иего мама МаринаФото: соцсети
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В Ульяновской области продолжается расследование уголовного дела по статье "Убийство двух и более лиц". Основной подозреваемый - 16-летний старший сын убитой женщины, Марины К. По версии следствия, молодой человек - Тимерлан, расправился со своими родными при помощи топора, а затем свел счеты с жизнью, взобравшись на вышку сотовой связи.

Одноклассники рассказывают, что Тимерлан был гордостью мамы и учителей. Он перешел в 11-й класс отличником, неоднократно побеждал на различных олимпиадах.

Приятели подтвердили на условиях анонимности, что накануне Тимур (так все его называли, ред.) заявил, что ему все надоело и он решил уйти вместе со своими родными. Но поскольку компания уже была нетрезва, эти слова никто всерьез не воспринял. Сообщили также, что последние месяцы он начал меняться - перестал слушаться мать, связался с подростками, которые были на учете у местного участкового. Вел себя так, словно устал быть "хорошим мальчиком".

Администрация сельского поселения сообщила "КП", что семья пользовалась авторитетом и уважением со стороны односельчан. Никаких конфликтов между собой и соседями у них не было.

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства семьи с малолетними детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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