2019-08-18T19:00:37+03:00
Происшествия

В Ульяновской области 16-летний подросток зарубил топором свою семью, в том числе несовершеннолетних детей

Такую первоначальную версию озвучили в СУ СКР области
Лика ИСАЕВА
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Подросток расправился со всей семьейПодросток расправился со всей семьейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Страшную находку сделали жители села Патрикеево в Базарносызганском районе Ульяновской области. Соседи обратили внимание на то, что жители одного из частных домов даже не приступили к обычным работам. В доме проживали 66-летний пенсионер, его 69-летняя супруга, их 42-летняя дочь Марина и трое ее детей - 16-летний Тимур и четырехлетние близнецы - мальчик и девочка.

НЕ ВЫШЛИ ВО ДВОР

Утром в сельской местности встают рано. Вот и соседи семьи К. были на ногах уже с рассветом. Но никого из домочадцев К. не вышел до 11.00, тогда забеспокоившиеся сельчане зашли к ним в дом. Хотели узнать, что произошло, и обнаружили в доме тела пятерых убитых - пенсионеров, их дочери и маленьких внуков. Вокруг было много крови, а на телах погибших эксперты обнаружили рубленный раны, словно сделанные топором.

Старший сын - 16-летний подросток, пропал. Спустя некоторое время его тело было обнаружено недалеко от дома - воле вышки сотовой связи. На его теле эксперты обнаружили такие же ранения, но, предположительно, он погиб в результате падения с высоты.

ДЕДУШКУ И БАБУШКУ ИЗ ЖАЛОСТИ?

- Первоначальная версия - подросток расправился с родственниками, затем покончил с собой, - рассказал собственный источник "КП-Казань" в правоохранительных органах.

Эта версия находит свое подтверждение - на столе в доме была обнаружена записка, предположительно, написанная погибшим Тимуром. В его телефоне было также голосовое сообщение, предназначенное одному из друзей. В нем молодой человек признается в желании расправиться с матерью и младшими членами семьи, жалеет деда и бабушку. Но тут же поправляется: "Им без нас совсем плохо будет, придется и их ...".

ДОВЕЛА МАТЬ?

Из текста записки стало понятно, что подросток был сердит на свою мать. В чем это заключалось - пока неизвестно.

- Молодой человек прекрасно учился в школе, был отличником, участником и победителем Олимпиад разных уровней, - сообщил старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима. - Есть вероятность, что у него произошел психологический срыв. Сейчас прокуратура проводит проверку по факту гибели подростка и членов его семьи. Выясняем, проводилась ли работа с ними в рамках профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Марина гордилась своим старшим сыном Тимуром, отличником и победителем олимпиад Фото: соцсети

Марина гордилась своим старшим сыном Тимуром, отличником и победителем олимпиадФото: соцсети

На условиях анонимности знакомые рассказали, что Марина в последнее время увлеклась психологией и часто ездила на профильные семинары личностного роста. Детей она очень любила, была очень нежной, но строгой матерью.

Марина часто ездила в Казань на семинары по психологии и тренинги Фото: соцсети

Марина часто ездила в Казань на семинары по психологии и тренингиФото: соцсети

В СУ СКР Ульяновской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

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В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства семьи с малолетними детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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