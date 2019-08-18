Ульяновский подросток, расправившийся со своей семьей, участвовал в отборе на передачу "Умники и умницы "

На место страшной трагедии - в село Патрикеево Ульяновской области, прибыл отец 16-летнего Тимерлана. Молодой человек на данный момент единственный подозреваемый в убийстве своей матери, четырехлетних брата и сестры, и бабушки и дедушки. Расправившись с ними, он покончил с собой.

Мужчина в шоке от известия о произошедшем. С матерью мальчика он развелся много лет назад, и проживает в другом районе. Некоторое время назад он бросил злоупотреблять спиртным, часто виделся с сыном, который приезжал к нему погостить. Мужчина очень гордился сыном, ведь тот даже участвовал в отборочном туре телепередачи "Умники и умницы".

В последний раз отец встречался с сыном и бывшей женой в мае, когда приезжал в гости к мальчику. Никаких конфликтов в семье он не заметил.

Про то, что Тимерлан участвовал в телепередаче, рассказали и педагоги мальчика. Они очень огорчились тогда, что школьник на прошел дальше. Подросток не показал вида, что проигрыш его разочаровал. Отметили, что парень был целеустремленный и не заводил романы потому, что сначала хотел получить образование.

Местные жители до сих пор не верят, что подросток расправился с родными.

- Тимура нашел его приятель, Данька, - рассказала жительница села Елена С. - Прибежал от вышки, трясется весь. Говорит, что Тимур прыгнул с нее, а ночью еще одному приятелю сообщение отправил, что всех своих убил. Только друг тот не поверил, сообщение увидел утром, вот и отравил Данилу посмотреть, что там.

Женщина рассказала и про погибшую Марину. Женщина работала в воинской части. Заболела и ей сделали сложную операцию. Близнецов родила от другого человека. Кто отец их - говорить не любила. С некоторых пор начала ездить на какие-то тренинги.