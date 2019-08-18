2019-08-18T21:27:57+03:00
Происшествия

Ульяновский подросток, расправившийся со своей семьей, участвовал в отборе на передачу "Умники и умницы "

Об этом рассказал его отец и педагоги школы
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Тимерлан - выпускник 9-го классаТимерлан - выпускник 9-го классаФото: соцсети
Изменить размер текста:

На место страшной трагедии - в село Патрикеево Ульяновской области, прибыл отец 16-летнего Тимерлана. Молодой человек на данный момент единственный подозреваемый в убийстве своей матери, четырехлетних брата и сестры, и бабушки и дедушки. Расправившись с ними, он покончил с собой.

Мужчина в шоке от известия о произошедшем. С матерью мальчика он развелся много лет назад, и проживает в другом районе. Некоторое время назад он бросил злоупотреблять спиртным, часто виделся с сыном, который приезжал к нему погостить. Мужчина очень гордился сыном, ведь тот даже участвовал в отборочном туре телепередачи "Умники и умницы".

В последний раз отец встречался с сыном и бывшей женой в мае, когда приезжал в гости к мальчику. Никаких конфликтов в семье он не заметил.

Про то, что Тимерлан участвовал в телепередаче, рассказали и педагоги мальчика. Они очень огорчились тогда, что школьник на прошел дальше. Подросток не показал вида, что проигрыш его разочаровал. Отметили, что парень был целеустремленный и не заводил романы потому, что сначала хотел получить образование.

Местные жители до сих пор не верят, что подросток расправился с родными.

- Тимура нашел его приятель, Данька, - рассказала жительница села Елена С. - Прибежал от вышки, трясется весь. Говорит, что Тимур прыгнул с нее, а ночью еще одному приятелю сообщение отправил, что всех своих убил. Только друг тот не поверил, сообщение увидел утром, вот и отравил Данилу посмотреть, что там.

Женщина рассказала и про погибшую Марину. Женщина работала в воинской части. Заболела и ей сделали сложную операцию. Близнецов родила от другого человека. Кто отец их - говорить не любила. С некоторых пор начала ездить на какие-то тренинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «16-летний подросток под Ульяновском зарубил топором всю семью»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Падение Ангела"
В Казани женщина-водитель закидала дорожников яйцами и сбила одного из них
В Чувашии в аварии погиб таксист: его автомобиль под грузовик вытолкнула "Лада Гранта"
В Казани задержали граффитистов, изуродовавших набережную озера Кабан
В Набережных Челнах мужчина едва не задохнулся, опрокинув на голову ведро гудрона
В Чебоксарах водитель скрылся после того, как сбил насмерть пешехода
В Казани сгорел ангар на площади 600 "квадратов"
В Чебоксарах заблудившаяся пара лосей погибла, упав с двухэтажных гаражей
В Татарстане в массовой аварии из 7 автомобилей погиб водитель КАМАЗа-лесовоза
«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в овертайме
Татарстанцы стали чемпионами Всемирных игр полицейских и пожарных
В Казани вандалы изрисовали набережную озера Кабан
В Казани завершились работы на месте утечки аммиака
«Рубин» весь сезон проведет на Центральном стадионе
В Казани нашли водителя, катавшего девушку на крыше машины
Татарский театр им. Камала впервые примет участие в международном фестивале в Румынии
В Татарстане дроны стали летать без разрешений в три раза реже
«Рубин» ответил на штрафы РФС видео с Докампо
В Йошкар-Оле водитель иномарки потерял сознание за рулем и врезался в бордюр
В Татарстане мужчину вытащили из горящей квартиры при помощи автолестницы
Татарстанца приговорили к колонии за убийство отчима подруги
В Татарстане собрали первый миллион тонн зерна урожая-2019
В Йошкар-Оле вынесен приговор по делу об убийстве и расчленении пенсионера МВД
В Марий Эл разыскали пенсионера, заблудившегося в лесу
В Марий Эл в ДТП при обгоне пострадали три человека, в том числе 8-летний ребенок
Уроженец Татарстана участник шоу «Голос» Данил Буранов представит Россию на «Новой волне-2019»