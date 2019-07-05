Миллионеры с нашего двора: кто еще прославился в Казани как Луиза Хайруллина, украв из банка огромные суммы

Накануне в Казани была задержана 37-летняя Луиза Хайруллина. 27 мая текущего года женщина, работая кассиром в одном из банков башкирского города Салават, украла 25 миллионов рублей. Когда пропажу заметили, оказалась, что Луиза вместе со своей семьей (мужем и двумя малолетними детьми - Ред.) скрылась в неизвестном направлении.

Луиза была объявлена в федеральный розыск, ее искали и полицейские, и простые граждане. Ведь за достоверную информацию о местонахождении Хайруллиной предлагали миллион рублей. Однако все было тщетно - кассир пропала, не оставив следа.

Одни говорили, что Хайруллины уехали за границу, в частности, в Казахстан, другие считали, что семью взяли в заложники из-за долгов мужа Луизы, третьи и вовсе решили, что кассира давно нет в живых.

Вместе с тем, к удивлению многих, сотни россиян поддерживали кассиршу из Башкирии в соцсетях, надеясь, что она сможет скрыться и не ответить за свое преступление. Интернет-пользователи даже запустили хештег «Беги, Луиза, беги» и очень сильно расстроились, когда женщину задержали в Казани на съемной однокомнатной квартире.

Фото: скриншот с видео

История беглянки подходит к своему логическому завершению, а «Комсомолка» тем временем решила вспомнить тех, кто, подобно Луизе, прославился в Казани благодаря украденным из банков миллионам.

ОЛЕГ ПОЛЯХ – 230 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Осенью 2018 года экс-глава казанского отделения банка «Открытие» Олег Полях заменил 230 миллионов рублей их недействительными аналогами – билетами «банка приколов». Заявление в полицию поступило 18 сентября, после того, как в учреждении была проведена ревизия хранилища. Но на тот момент 40-летний мужчина уже не являлся сотрудником «Открытия» – уволился.

Полях и 230 миллионов рублей, конечно, пропали без следа. Мужчина был объявлен в розыск. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

В ноябре была задержана кассир банка, которая помогала Поляху в замене денег. Считается, что она при оформлении операций по обмену валюты передавала настоящие деньги в обмен на муляжи, а также скрывала не только сам факт хищения, но и следы совершенного преступления, внося в данные учета недостоверные сведения.

Сам экс-глава «Открытия» пока не найден.

Фото: соцсети

«СТАС МИХАЙЛОВ» - 2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Если настоящий Стас Михайлов крадет сердца своих преданных поклонниц, то его татарстанский «аналог» попытался украсть 2 миллиона рублей. Так, в сентябре 2016 года мужчина в парике и накладных усах зашел в офис банка и, угрожая ножом, заставил сотрудницу отдать ему деньги.

Фото: скриншот

Несмотря на маскарад, который устроил грабитель, полицейские быстро вычислили его личность и задержали его через 2 дня. Мужчина спрятался в квартире жены в Дербышках. Позже он признался, что пошел на преступление из-за долгов и, потому что был уверен в безупречности своего плана. Его в итоге приговорили к 7 годам колонии строго режима.

ИГОРЬ БОГАЧЕНКО – 63 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Инкасатор Игорь Богаченко из Зеленодольска в реальной жизни едва не повторил сценарий советского фильма «Ограбление по-итальянски». В 2015 году он, подобно Марио, занимал деньги у всех подряд и с честными глазами заявлял: «Ограблю банк и обязательно отдам».

План дерзкого преступления Игорь и его друг Илья вынашивали долго. Все было продумано до мелочей. Нужно было лишь дождаться, когда будет перевозиться крупная сумма денег. И вот, когда мешок с 63 миллионами упал в салон инкассаторского броневика, Игорь понял, что его час настал. Он выстрелил из служебного револьвера в напарника, попал в ногу. Сел в машину и скрылся.

Фоото: пресс-служба МВД Татарстана

Машину местный Робин Гуд (именно так грабителя поспешили называть земляки) бросил в одном из тупиков. После вместе с другом Ильей они отправились в Марий Эл. Там в одной из самых заброшенных деревень Петропавлово-Килемарского района они рассчитывали залечь на дно. Не удалось. Примерно через неделю к ним в арендованный дом «постучался» полицейский спецназ.

К слову, часть украденных денег тогда так и не нашли, а самого Богаченко приговорили к 13 годам лишения свободы.

СВЕТЛАНА АСТАФЬЕВА И БИЛЕТЫ «БАНКА ПРИКОЛОВ» ВМЕСТО 14 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

А в 2016 году уже в другом банке Казани неизвестные заменили 14 миллионов рублей купюрами из «банка приколов». Выяснилось это одним будним утром, когда сотрудники учреждения открыли сумки инкассаторов. На место была срочно вызвана полиция.

14 миллионов рублей в сумке инкассаторов были заменены купюрами из «банка приколов»

У банка в штате были свои инкассаторы, не нанятые со стороны. С одной стороны, они могли провернуть такой трюк с подменой. Но с другой стороны, инкассаторы непосредственно к самой наличности доступа не имеют. Из банкоматов они забирают закрытые кассеты. Деньги же от организаций принимаются в сумках с печатями и ведомостью, где указана конкретная сумма.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В итоге подозреваемыми стала кассир банка Светлана Астафьева и ее супруг Юрий Спирин. О их судьбе, равно как и о судьбе похищенных денег пока неизвестно.

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

РОЗА АГЛЕМЗЯНОВА – 11 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

24-летняя Роза Аглемзянова, также как и Луиза, Олег, Игорь и Светлана, работала непосредственно в банке, который позже ограбила. История эта случилась в 2009 году. Женщина тоже была кассиром и однажды вечером спокойно вышла из офиса с пакетом, в котором, как потом выяснилось, лежали 11 миллионов рублей.

Утром сотрудники банка обнаружили пропажу денег и обратились в полицию. Тогда стало известно, что Роза взяла в разных банках кредиты на сумму 400 тысяч рублей и что она являлась наводчиком банды Хусаенова.

Начались поиски, но Роза вместе со своим возлюбленным и 6-летней дочерью испарились. Не помог правоохранителям и федеральный розыск. По одной из версий, кассир мертва.