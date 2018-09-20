В одном из казанских офисов банка «Открытие» обнаружили хищение 230 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:04 2018-09-20T17:22:24+03:00

Сообщается, что установлены подозреваемые в этом крупном хищении. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Казани правоохранители расследуют крупное хищение в одном из офисов банка «Открытие». Пока речь идет о сумме порядка 230 миллионов рублей.

Недостачу огромной суммы выявили в ходе плановой проверке хранилища, также сообщается, что установлены и подозреваемые в этом хищении. Сейчас идет следствие и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Тем временем в банке заверяют, что данная ситуация никак не повлияла на клиентов финансового учреждения.

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