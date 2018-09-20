В одном из казанских офисов банка «Открытие» обнаружили хищение 230 миллионов рублей
В Казани правоохранители расследуют крупное хищение в одном из офисов банка «Открытие». Пока речь идет о сумме порядка 230 миллионов рублей.
Недостачу огромной суммы выявили в ходе плановой проверке хранилища, также сообщается, что установлены и подозреваемые в этом хищении. Сейчас идет следствие и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Тем временем в банке заверяют, что данная ситуация никак не повлияла на клиентов финансового учреждения.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»