Задержан кассир казанского офиса банка «Открытие», откуда похитили 230 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:01 2018-11-19T15:02:10+03:00

Ее руководитель был объявлен в розыск. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Она подозревается в подмене настоящих денег на муляжи

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Считается, что именно 46-летняя кассир казанского офиса банка «Открытие» оказала содействие своему руководителю Олегу Полях, который объявлен в розыск, в хищении 230 миллионов рублей в валюте.

Напомним, недостачу обнаружили при плановой проверке в конце сентября этого года.

В настоящее время в рамках расследования особо крупного хищения была задержана та самая кассирша. Как полагают следователи, женщина является пособником преступления.

Считается, что она при оформлении операций по обмену валюты передавала настоящие деньги в обмен на муляжи, а также скрывала не только сам факт хищения, но и следы совершенного преступления, внося в данные учета недостоверные сведения.

- В частности, с учетом того, что женщина может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на участников дела и уничтожить доказательства, на время следствия ей была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, - сообщает пресс-служба Вахитовского районного суда Казани.