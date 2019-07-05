Они особо и не скрывались: где именно в Казани пряталась кассирша с 25 миллионами рублей
Кассиршу из Башкирии, укравшую 25 миллионов рублей из банка, задержали в Казани.
Женщина похитила из банка 25 миллионов рублей и исчезла вместе со всей семьей.
Жители дома №9 на улице Чуйкова, что в спальном районе Казани, были даже не в курсе, что рядом с ними в подъезде живет миллионер. Уже задержанная Луиза Хайруллина, несмотря на то, что на руках имела 25 миллионов, похищенных ею из башкирского банка денег, вместе с двумя малолетними детьми и мужем ютилась в однокомнатной квартире на 9-ом этаже простого панельного дома.
"Миллионерша" в бегах жила в простом панельном доме.Фото: Лика ИСАЕВА
А что? Район довольно тихий, бурная жизнь столицы Татарстана его жителей особо не беспокоит, где как не здесь осесть с похищенными деньгами.
Пастораль из разбросанных вокруг детсадов, мелких магазинов, а также зеленых дворов еще и скрашивали не задающие много вопросов владельцы съемной квартиры. Да и камеры наружного видеонаблюдения, если и есть, то в большинстве своем просто не подключены.
Как рассказали «КП-Казань» жильцы того самого подъезда, сдавали кому ни попадя, особо не разбираясь в том, кто в итоге будет заселяться.
Постоянное появление непонятных незнакомцев уже давно раздражало старожил дома. Но при этом, к заселившейся семье Хайруллиных даже они особо не присматривались. Отметим, что снять в том районе квартиру стоит от 15 до 20 тысяч рублей в месяц.
Как удалось выяснить «Комсомолке» владельцы сдавали данную квартиру на 9-ом этаже некой женщине, та завлекала риелторов, которые в свою очередь сдавали жилье посуточно. Лишь неделю назад оттуда выселились особо шумные квартиросъемщики. И только после них в эту однушку и заселились Хайруллины.
- Они особо-то и не скрывались. Выходили на общую лестничную площадку курить как все, - вспоминает в разговоре с корреспондентом «КП-Казань» соседка кассирши-миллионера, живущая этажом ниже.
Тихие дворы и не задающие вопросы владельцы квартиры весьма подошли семье Хайруллиных.Фото: Лика ИСАЕВА
На вопрос: «Почему они так и не признали в женщине разыскиваемую по всей стране беглянку?», соседи Хайруллиной лишь пожимают плечами, заявляя: «Ну, мы ориентировку на нее не видели же».
Теперь жильцы подъезда всерьез расстраиваются, что не смогли сразу распознать в соседке беглянку и теперь не могут претендовать на миллион рублей в качестве вознаграждения за сообщение о ее местонахождении.
Женщина похитила из банка 25 миллионов рублей и исчезла вместе со всей семьей.
Отметим, что правоохранители оказывается узнали местонахождение кассирши, укравшей из банка 25 миллионов, и ее семьи еще в конце июня. Чтобы не спугнуть беглецов, оперативники стали скрупулезно готовить операцию по их задержанию, избегая всяческой утечки информации.
Нагрянули правоохранители на съемную квартиру в Казани лишь накануне вечером. В ближайшие сутки семью Хайруллиных в полном составе должны переправить обратно в Башкирию, где суд уже заочно отправил Луизу под стражу. Вопросы правоохранителей есть и к ее мужу.
Об их малолетних дочерях, скорее всего, на время разбирательств будет заботится отец кассирши.
Напомним, работая кассиром в банке города Салават Луиза Хайруллина 27 мая похитила 25 миллионов рублей и исчезла вместе с семьей. Были даже версии, что женщину ее мужа и детей уже нет в живых.
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ИСТОЧНИК KP.RU