"Она же по классу голой не ходит": Татарстанцы встали на защиту учительницы, чьи откровенные фото разослали школьникам

Инцидент в скромной Малошильнинской средней школе, что в Тукаевском районе Татарстана, продолжает оставаться едва ли не самым обсуждаемым событием в республике.

Напомним, что все произошло еще в феврале. Школьники и их родители получили по почте откровенные снимки, на которых, по мнению некоторых из них, была запечатлена завуч местной школы.

Интимные фотографии девушка сделала по просьбе своего теперь уже бывшего бойфренда. Когда пара рассталась, мужчина, обидевшись на учительницу и решил отомстить. Он разослал сделанные откровенные снимки многим знакомым девушки, а также ученикам и их родителям.

Последних данный факт серьезно разозлил. Родители на общем собрании потребовали отстранить учительницу от ведения уроков, а позже написали открытое письмо с подобной просьбой.

Родители мотивировали свое желание тем, что педагог не имела права так себя вести, а дети теперь не знают как себя вести на уроках, которые ведет учительница. Дескать, теперь школьники больше думают не об учебе, а о прелестях завуча. К слову, интимные снимки прислали не только старшеклассникам, но и учащимся, например, четвертого класса.

Впрочем, педагог по-прежнему работает в школе и ведет уроки. К слову, большинство татарстанцев, обсуждая данную историю в соцсетях, встали на защиту учительницы. По их словам, осуждать надо не завуча, а человека, который и разослал личные фотографии педагога без е ведома, а то, что девушка фотографировалась в белье или же полностью обнаженной - это ее личное дело. Да и прямого доказательства, что на кадрах именно учительница - нет. Девушка стремилась на фотографиях не показывать свое лицо.

- А работала бы в институте - была бы любимым преподавателем у студентов, и проблем с посещаемостью ее занятий не было бы.

- Старшеклассники и отцы детей активнее всего, наверное, обсуждают завуча. Она замучалась икать наверное.

- Недовольны этим фактом наверное страшные тетки, вот от зависти и клевещут!

- Это её личная жизнь! Это в школе она завуч, а после школы она такая же обычная женщина. Как будто родители этих детей примерные родители. Так же фоткаются, снимают себя в нижнем белье, пьют пиво, курят и т.д.

- Вот Вы отлучились, и оставили телефон на столе, а какой-то коллега по работе решил глянуть Ваши фото в галереи, а там фото Вашей супруги в купальнике, он скинул себе по ватсапу, а потом и другим коллегам. Кто бессовестные, Вы с женой или же коллега?

- Не судите, да не будите судимы. Учителя тоже люди и у них есть своя личная жизнь. Какой-то урод распространил фото, теперь она из-за него страдает. А родителям и ученикам надо быть выше этого, а может это вообще фотомонтаж.

- В чем виноват завуч? Она после работы обычная женщина или девушка. Ваших детей не извращала, детям фото не отправила.

- Она же по классу голой не ходит, стриптиз перед детьми не танцует, уверена, что в школу она одевается согласно дресс-коду завуча.

- Я не пойму, а что в этом такого? Мы живём в 21 веке, любая актриса и девушка с хорошим телом имеет обнаженные и откровенные фото в инсте, ВК, и портфолио, что скандалить-то? Муженьки ваши убегут от вас? Ну так сами таких значит и выбрали.

В итоге некоторые татарстанцы предложили создать петицию с просьбой отстать от педагога и дать ей нормально работать. В случае же, если педагога уволят, люди готовы выйти на пикет. Кроме того, учительнице даже готовы предложить работу. Правда, в сфере образования или нет, человек, оставивший предложение, не уточнил.