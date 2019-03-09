В интернет просочились интимные фото завуча татарстанской школы

История с откровенными фотографиями завуча скромной Малошильнинской школы в Тукаевском районе Татарстана продолжает набирать обороты. Напомним, "КП-Казань" ранее выяснила, учительница познакомилась в интернете с мужчиной. Они какое-то время переписывались, оно затем поссорились и педагог решила прекратить отношения. Во время переписки мужчина попросилась учительницу сделать пару пикантных фотографий. Именно их отвергнутый избранник решил разослать знакомым женщины после их ссоры.

Фото: Татарстан24

Теперь же снимки из личных сообщений и вовсе попали на просторы интернета. На кадрах видно, что женщина позировала в нижнем белье на камеру, Однако лица своего она при этом старалась не показывать.

Фото: Татарстан24

Известно, что зауч уже обратилась в полицию. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".