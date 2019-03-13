"Дети обсуждают не уроки, а размер груди завуча": Учительницу из Татарстана, чьи интимные фото разослали школьникам, требуют уволить

История завуча скромной Малошильнинской средней школы, что в Тукаевском районе Татарстана, обрастает все новыми подробностями. Напомним, что в конце февраля ученикам и их родителям на почту пришли фотографии эротического характера. Некоторые из получателей сразу же узнали в женщине на снимках завуча местной школы.

Естественно, что разразился скандал. Спровоцировал его несостоявшийся бойфренд педагога. Обидевшись на даму, которая решила разорвать с ним отношения, мужчина и слил в интернет фотографии бывшей подруги. Сами же интимные кадры девушка делала во время многочисленных переписок с нынешним обидчиком.

При этом, отстранять завуча от работы никто не стал. Учительница до сих пор ведет уроки. Это обстоятельство не сильно радует родителей школьников. Они даже написали коллективное письмо с просьбой освободить педагога от ведения учебного процесса.

«11 февраля нашим детям по соцсетям начали приходить фотографии завуча… в обнаженном виде. Мы этим фактом были очень недовольны и попросили разобраться в этом директора Малошильнинской СОШ Хаматшина Р. Родительский комитет организовал собрание 21 февраля, на котором большая часть родителей (90%) выступила с просьбой отстранить завуча от работы, но до сих пор никаких действий от директора и администрации Тукаевского района не последовало… 7 марта в школе прошло совещание с участием начальника управления образования Мухаметзяновой А., заместителя главы Тукаевского района Закирова Р. и главы Малошильнинского сельского поселения Даутова А., на которое пригласили представителей родительского комитета школы. Нас обвинили в том, что учителя, наши дети и мы, родители, занимаемся распространением информации. И приказали молчать об инциденте. <…> Также до нас дошли сведения, что на уроках родного языка этот учитель разговаривает с детьми на отвлеченные темы. Например, кто такая замужняя женщина и незамужняя, кто такая девственница… Детям очень тяжело учиться в сложившейся обстановке. Они не знают, как реагировать на этого учителя...» - приводит выдержки из письма "Вечерняя Казань".

Отметим, что историю живо обсуждают в интернете. Люди будто разделились на два лагеря. Одни ополчились на учительницу и требуют ее немедленно уволить из школы.

- Дети обсуждают не уроки, а размер груди учителя, - предположил один из пользователей соцсетей.

- Уверена, что некоторые ученики, особенно и старших классов, глядя на учителя представляют ее голой. как на фото, - вторит ему еще один "комментатор".

Впрочем, нашлись и люди, которые встали на защиту завуча. В частности, они отмечают, что еще не доказано, что на фотографиях именно эта женщина, а во-вторых, все же педагог не сама рассылала снимки.

- Что вы все на нее ополчились? Ну позировала она голой. В конце концов она же не сама ученикам свой интим скидывала, - написал один из "комментаторов" в соцсетях.

Кстати, по словам родителей, интимные фотографии учителя получили не только старшеклассники, но и даже четвероклассники. Кто-то сразу удалил кадры, а кто-то сохранил на память и даже делился фотографиями обнаженного завуча с друзьями.

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