Красота дня: эта девушка принесла Татарстану первое "золото" Универсиады-2019, она заставит влюбиться в сноуборд

Татарстанские спортсмены в составе сборной России штурмуют высоты Универсиады, которая проходит в Красноярске. На счету татарстанцев уже три медали - два "серебра" и "золото". При этом, две награды для нашей сборной завоевала Милена Быкова.

Сперва 21-летняя спортсменка стала второй в дисциплине параллельный слалом-гигант. уступив лишь кореянке Хаерим Чжон. А вот в параллельном слаломе спортсменке из Татарстана уже равных не было. Как итог - золотая медаль.

Фото: минспорта РТ.

Кто же такая Милена Быкова? "Комсомолка" решила подробнее рассказать о спортсменке, которая, несмотря на юный возраст, уже успела заявить о себе на весь мир.

Родилась Милена не в Татарстане, а в соседнем Башкортостане, а если быть точнее, то в столице республики Уфе. Девушка сразу увлеклась зимними видами спорта, а с 10 лет решила сконцентрироваться на сноуборде.

Фото: www.instagram.com/milenabykova/

Постепенно она начала заявлять о себе сперва на российской, а потом и на международной арене. В начале декабря 2013 года она впервые выступила на этапе Кубка Европы, заняв 19-е место в параллельном гигантском слаломе. Спустя 2 месяца она впервые участвовала и в более престижном этапе Кубка мира. Итог - 38 позиция в параллельном гигантском слаломе.

Фото: www.instagram.com/milenabykova/

Однако это было только начало. Постепенно результаты шли в гору, а потом пришли и серьезные успехи. Так, в 2016 году она завоевала свою первую медаль на молодежном Чемпионате мира, заняв второе место в параллельном слаломе.

Спустя год Милена свое "серебро" поменяла на "золото". На турнире ей не было равных в параллельном гигантском слаломе.

Фото: www.instagram.com/milenabykova/

Успехи Быковой не остались в стороне и от тренеров главной сборной России. В итоге Милена пробилась в состав национальной команды для участия в Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхёнчхане.

Фото: www.instagram.com/milenabykova/

За награды ей побороться не удалось, но результат для юной спортсменки оказался вполне приличным - 10 место в параллельном гигантском слаломе.

Не прошло и месяца после завершения Олимпиады, как Быкова вновь доказала, что готова на серьезные результаты. Так, в марте прошлого года Милена выиграла этап Кубка мира в турецком городе Кайсери. При этом, в финале параллельного гигантского слалома девушка из Татарстана одолела не кого-нибудь, а Олимпийскую чемпионку Эстер Ледецкую из Чехии.

Фото: www.instagram.com/milenabykova/

В 21 год Милена уже мастер спорта международного класса по сноуборду. Она входит в число наиболее перспективных российских спортсменок, что доказывает успешным выступлением на Универсиаде-2019 в Красноярске.

Фото: www.instagram.com/milenabykova/

Милена учится в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (Казань). Улыбчивая спортсменка довольно часто появляется в соцсетях, радуя своих подписчиков новыми и яркими кадрами.