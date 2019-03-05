2019-03-05T14:02:38+03:00
Спорт

Татарстанская сноубордистка взяла «серебро» на Универсиаде-2019 в Красноярске

Милена Быкова удачно выступила в дисциплине параллельный слалом-гигант
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: с сайта minsport.tatarstan.ruФото: с сайта minsport.tatarstan.ru
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В Красноярске продолжаются соревнования зимней Универсиады-2019. В сборную России попали и татарстанские спортсмены.

Так, уже на всемирных студенческих Играх победой отметилась сноубордистка Милена Быкова. В дисциплине параллельный слалом-гигант девушка завоевала «серебро».

В финальных заездах татарстанской спортсменке противостояла представительница Южной Кореи Хаерим Чжон. После двух спусков Милена Быкова уступила сопернице и заняла вторую ступень пьедестала. На третьем месте оказалась ее коллега по сборной России Наталья Соболева.

К слову, медаль Быковой стала первой для татарстанских спортсменов, выступающих в составе национальной команды на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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