2019-03-06T12:35:00+03:00
Спорт

Татарстанская сноубордистка завоевала «золото» на Универсиаде-2019 в Красноярске

Это уже вторая награда Милены Быковой на всемирных студенческих Играх
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: с сайта minsport.tatarstan.ruФото: с сайта minsport.tatarstan.ru
Изменить размер текста:

Татарстанские спортсмены, а точнее сноубордистка Милена Быкова, продолжает завоевывать медали высшей пробы на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске. До этого девушка взяла «серебро» на параллельном слалом-гиганте, уступив первое место представительнице Южной Кореи Хаерим Чжон.

Сейчас же Милена в дисциплине параллельный слалом завоевала уже «золото». Так, в полуфинале она была быстрее своей коллеги по сборной России Елизаветы Салиховой, а в итоговых заездах она превзошла еще одну соотечественницу Наталью Соболеву – второе место. На третьем месте оказалась все так же представительница Южной Кореи Хаерим Чжон.

Итог первое место и вторая медаль от Милены Быковой в копилку татарстанских спортсменов, вошедших в сборную России.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Знай наших!»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане зарегистрировано уже более 4 тысяч самозанятых
Вместе навсегда: как подарки помогают влюбленным быть ближе
В Казани на директора школы могут завести дело за протекающие потолки и отсыревшие рамы
В Марий Эл на трассе столкнулись два грузовика: один человек пострадал
По версии Forbes сыновья Минтимера Шаймиева вновь стали самыми богатыми людьми Татарстана
Президент Татарстана пригласил в гости министра сельского хозяйства Чехии
Каждый второй клиент ВТБ пользуется программами лояльности
Еще одна татарстанская спортсменка завоевала медаль на Универсиаде-2019 в Красноярске
Тукаевский район занял первое место в Татарстане по минимальному количеству безработных
В Казани на улице Баумана обрушились новогодние конструкции
В Казани за 1,3 миллиарда рублей продают парк аттракционов FUN24
«Тюбетей Tower» в Казани построит бизнесмен из Перми
В преддверии 8 марта: в Чебоксарах ищут мужчину, который украл из магазина женскую куртку
Бердыева оставили без правой руки: Виталий Кафанов покинул "Рубин"
В Татарстане на трассе М7 "Москва-Уфа" нашли женщину без сознания
Во время пожара в заброшенном доме пострадал мужчина
В Казани на "зебре" сбили двух пенсионерок