Татарстанская сноубордистка завоевала «золото» на Универсиаде-2019 в Красноярске
Татарстанские спортсмены, а точнее сноубордистка Милена Быкова, продолжает завоевывать медали высшей пробы на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске. До этого девушка взяла «серебро» на параллельном слалом-гиганте, уступив первое место представительнице Южной Кореи Хаерим Чжон.
Сейчас же Милена в дисциплине параллельный слалом завоевала уже «золото». Так, в полуфинале она была быстрее своей коллеги по сборной России Елизаветы Салиховой, а в итоговых заездах она превзошла еще одну соотечественницу Наталью Соболеву – второе место. На третьем месте оказалась все так же представительница Южной Кореи Хаерим Чжон.
Итог первое место и вторая медаль от Милены Быковой в копилку татарстанских спортсменов, вошедших в сборную России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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