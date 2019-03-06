Татарстанская сноубордистка завоевала «золото» на Универсиаде-2019 в Красноярске

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-06T12:35:00+03:00

Это уже вторая награда Милены Быковой на всемирных студенческих Играх

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Татарстанские спортсмены, а точнее сноубордистка Милена Быкова, продолжает завоевывать медали высшей пробы на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске. До этого девушка взяла «серебро» на параллельном слалом-гиганте, уступив первое место представительнице Южной Кореи Хаерим Чжон.

Сейчас же Милена в дисциплине параллельный слалом завоевала уже «золото». Так, в полуфинале она была быстрее своей коллеги по сборной России Елизаветы Салиховой, а в итоговых заездах она превзошла еще одну соотечественницу Наталью Соболеву – второе место. На третьем месте оказалась все так же представительница Южной Кореи Хаерим Чжон.

Итог первое место и вторая медаль от Милены Быковой в копилку татарстанских спортсменов, вошедших в сборную России.

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ИСТОЧНИК KP.RU