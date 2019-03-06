2019-03-06T13:02:36+03:00
Спорт

Еще одна татарстанская спортсменка завоевала медаль на Универсиаде-2019 в Красноярске

Лыжница Христина Мацокина взяла «серебро» в спринте
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: с сайта minsport.tatarstan.ruФото: с сайта minsport.tatarstan.ru
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Татарстанские спортсмены продолжают пополнять копилку медалей сборной России на Универсиаде-2019 в Красноярске.

Так, после сноубордистки Милены Быковой отличилась еще одна представительница республики – лыжница Христина Мацокина. Девушка завоевала «серебро» в спринте.

В заключительном забеге она уступила лишь представительнице Чехии Петре Хинчиковой. При этом разрыв между ними был до обидного мал - меньше секунды. На третью же ступень пьедестала поднялась другая участница сборной России Полина Некрасова – до «золота» ей не хватил чуть более одной секунды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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