2019-03-01T15:44:29+03:00
Общество

Как в Татарстане пациентку доставляли к машине «скорой» в ковше трактора

«Комсомолка» узнала у фельдшера, которая проявила смекалку, подробности того дня [фото]
Лика ИСАЕВА
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Пенсионерку одели потеплее и аккуратно усадили.Пенсионерку одели потеплее и аккуратно усадили.Фото: соцсети
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Настоящую спецоперацию по доставке пациентки к автомобилю «скорой помощи» пришлось проводить в Татарстане. В службу спасения поступил сигнал из села Средний Биябаш, что в Апастовском районе республики. По словам звонивших, 66-летней пенсионерке стало плохо. Она недавно перенесла инсульт, а до ближайшей больницы – порядка 20 километров.

На вызов отправилась фельдшер Рамзия Валиева. Вот только добраться прямо до дома бригаде «скорой» не удалось. Сказались обрушившиеся снегопады. Дорогу замело так, что проехать к селу было просто невозможно. 47-летнему медику пришлось по сугробам добираться до дома пациентки.

Состояние пенсионерки было тяжелым. Давление зашкаливало, сильно болела голова. Ее срочно надо было доставить в больницу. Вставать на ноги пациентке было нельзя, состояние могло еще сильнее ухудшиться. Надо было нести ее в лежачем положении. Вот только как? До машины «скорой» несколько сотен метров. Оперативно найти помощников тоже было проблематично. В селе всего-то несколько домов и чуть более ста жителей, да и те по большей части пенсионеры.

Как рассказала фельдшер «КП-Казань», она вспомнила, что неподалеку видела трактор, который чистил снег. В его ковше вполне можно было доставить пациентку до «скорой». Она побежала к трактористу, обрисовала ситуацию и уговорила его помочь. Когда тяжелая техника добралась до дома пенсионерки, ее одели потеплее, аккуратно усадили в ковш. Вместе с ней в него села и Рамзия Валиева. Не бросать же пациента. Так и преодолели заснеженный участок.

Момент перевозки засняли и выложили фото в интернет. Снимком и ситуацией, связанной с ним, заинтересовались в прокуратуре. В итоге в отношении главы Шамбулыхчинского сельского поселения возбудили административное дело и обязали расчистить дороги к селам.

Не оставили без внимания и поступок фельдшера. За проявленную смекалку ей объявили благодарность.

Рамзия Валиева работает медиком уже 27 лет. Фото: Апастовская ЦРБ

Рамзия Валиева работает медиком уже 27 лет. Фото: Апастовская ЦРБ

- Наша Рамлия Загитовна работает в Апастовской ЦРБ уже 27 лет, - рассказал главный врач больницы Алмаз Алиуллин. – В этой непростой ситуации она приняла единственно верное решение ради жизни и здоровья пациентки. Приоритетная задача любого медицинского работника – сохранить жизнь человеку, и для этого необходимо предпринимать все усилия. Эту пенсионерку в тот день доставили в нашу больницу, сразу госпитализировали.

В итоге у пациентки диагностировали гипертонический криз. Женщине оказали необходимую помощь и, когда состояние ее здоровья позволило, выписали домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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