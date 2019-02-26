"Скорая" не смогла проехать к дому: в Татарстане пациентку пришлось перевозить в ковше трактора

Снега в феврале в Татарстане выпало, конечно, много. Однако даже этот факт не оправдывает инцидента, который произошел накануне в деревне Биябаш Апастовского района.

По информации, которая появилась в социальных сетях, одну из местных жительниц к машине "скорой" прошлось доставлять…в ковше экскаватора-погрузчика! А иначе было никак. Врачи попросту не могли подъехать на своей машине к дому из-за нечищеных от снега дорог.

- Живем в 21 веке, говорим об IT-технологиях, а элементарные условия для людей все еще создать не можем, - пишет в соцсетях аноним.

Пост за считанные часы набрал немалое количество комментариев. Большинство из интернет-пользователей были в шоке от произошедшего. Отдельных похвал удостоился тракторист. За его сообразительность интернет-пользователи просят выдать ему какую-нибудь медаль или премию.

- Ну, хотя бы так, - пишет в комментариях Жасмин Русланова.

- Хоть додумались, на чем вывести. – вторит ей Виктория Королева.

Были и те, кто поспешил напомнить татарстанцам, что это – не единственный подобный случай в истории республики.

Так, в конце 2018 года в Иннополисе, когда «скорая» приехала на вызов лишь спустя полчаса.

- По фото, конечно, ситуацию не понять. Но если такое действительно было, то это печальная правда жизни. Из той же серии, когда в Иннополисе парень умер, пока ждали "скорую". Вот они "города будущего", - замечает Анюта Колесникова.