2019-02-28T14:48:54+03:00
Общество

Минздрав Татарстана объявил благодарность фельдшеру, которая довезла пациентку до «скорой» в ковше трактора

Спецавтомобиль не смог проехать к больной из-за нечищеных дорог, и медик проявила сообразительность
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Не успела прокуратура возбудить административное дело на чиновника из-за «госпитализации» больной в ковше трактора, как поступила информация о том, что фельдшера «скорой», которая до этого додумалась получила благодарность.

- Главный врач Апастовской ЦРБ Алмаз Алиуллин от имени министерства здравоохранения Татарстана объявил благодарность фельдшеру Рамзие Загитовой, которая отправила заболевшую сельчанку до машины скорой помощи в ковше частного трактора, - сообщают в Минздраве рсепублики.

Напомним, у 66-летней жительницы села Средний Биябаш Апастовского района Татарстана случился гипертонический криз. К пациентке выехала бригада «скорой». Но медики никак не могли подобраться к дому больной – дороги были не очищены от снега и спецавтомобиль не мог проехать.

В итоге фельдшеру «скорой» пришлось ради пациентки обратиться за помощью к местному трактористу, который и довез больную в ковше к спецавтомобилю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Проверять будут и роль правоохранителей в ритуальном бизнесе»: Александр Хинштейн – о гробе у правительства Самарской области
В эфире радио «КП»-Самара» депутат Госдумы рассказал, как на самом деле развивались события, когда к зданию белого дома привезли гроб с покойником.
Новости 24
В Татарстане мужчина получил отравление и ожоги из-за курения
В Татарстане власти будут работать с инвесторами по принципу одного окна
В Татарстане обнаружено нефтяное озеро глубиной 3,75 метра
Глава Чувашии уволил министра природы республики Александра Коршунова
Начинает работу совместное предприятие «Ростелекома» и «МегаФона» для развития сетей 5G
Президент Татарстана обсудил совместные проекты с университетом США, созданным основателем Apple
В Татарстане во время пожара в коровнике спасли 50 коров и 70 телят
Власти Казани заказали проект планировки дороги-дублера Горьковского шоссе
1 марта в трех районах Казани отключат электричество
Из бюджета Татарстана выделят 62 миллиона рублей на строительство 8 новых лыжных баз
В Альметьевске во время пожара пострадал 40-летний мужчина
В Казани во время пожара спасли пьяного мужчину
ВТБ начинает работу по новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса