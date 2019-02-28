Минздрав Татарстана объявил благодарность фельдшеру, которая довезла пациентку до «скорой» в ковше трактора

Не успела прокуратура возбудить административное дело на чиновника из-за «госпитализации» больной в ковше трактора, как поступила информация о том, что фельдшера «скорой», которая до этого додумалась получила благодарность.

- Главный врач Апастовской ЦРБ Алмаз Алиуллин от имени министерства здравоохранения Татарстана объявил благодарность фельдшеру Рамзие Загитовой, которая отправила заболевшую сельчанку до машины скорой помощи в ковше частного трактора, - сообщают в Минздраве рсепублики.

Напомним, у 66-летней жительницы села Средний Биябаш Апастовского района Татарстана случился гипертонический криз. К пациентке выехала бригада «скорой». Но медики никак не могли подобраться к дому больной – дороги были не очищены от снега и спецавтомобиль не мог проехать.

В итоге фельдшеру «скорой» пришлось ради пациентки обратиться за помощью к местному трактористу, который и довез больную в ковше к спецавтомобилю.