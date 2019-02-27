В Татарстане из-за «госпитализации» пациентки в ковше трактора на чиновника завели дело

Историей с «госпитализацией» пациентки в ковше трактора заинтересовалась прокуратура. Так, сотрудники надзорного ведомства установили, что из-за нечищеных дорог в селе Средний Биябаш Апастовского района к женщине, у которой случился гипертонический криз, не могла подъехать «скорая». В итоге фельдшер был вынужден был вынимать больную из ковша трактора.

- Выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения на территории Шамбулыхчинского сельского поселения. Установлено, что местными властями не обеспечена своевременная очистка автодорог от снега, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - По результатам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя исполнительного комитета Шамбулыхчинского сельского поселения представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении чиновника было возбуждено административное дело за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении. Материалы прокурорской проверки уже направлены в суд.