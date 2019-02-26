2019-02-26T14:43:16+03:00
Происшествия

"Посадят - отсижу": Водитель, специально сбивший стаю собак в Чувашии, публично попросил прощения

Сделал он это после возбуждения уголовного дела [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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История с водителем, который несколько дней назад специально наехал на стаю бездомных собак, получила продолжение. Напомним, что инцидент произошел в городе Цивильск. Водитель не только не скрывал, что специально вывернул руль в сторону животных, но и сам выложил снятое на видеорегистрато видео в интернет.

При этом, мнения жителей Чувашии, просмотревших видео, разделились. Кто-то также агрессивно, как и водитель, считал, что бродячих собак надо уничтожать любыми способами. Другие требовали наказать "живодера" по всей строгости закона и даже предлагали устроить над ним самосуд.

Не остались в стороне и правоохранительные органы. В отношении мужчины-водителя возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

И почти сразу появилось новое видео. Тот самый водитель решил публично извиниться за произошедшее перед общественностью. Мужчина назвался Николаем и с повинной головой попросил прощения - за то, что наехал на собак. Правда, тут же заявил, что ни одно животное не пострадало. Он якобы сам убедился в этом, развернувшись через 50 метров и проехав мимо.

Водитель, специально сбивший стаю собак в Чувашии, публично попросил прощения.соцсети

- Я ни одной собаки не задавил, ни одна собака не была покалечена, 100% даю, - несколько раз утверждал он.

Оказалось, что Николай так решил бороться ... с бездействием администрации города. Мол, люди жалуются на эту стаю собак, которая нападает на людей. Вот только администрация Цивильска никаких мер не предпринимает по отлову этих животных.

Не так давно такая же стая напала и на его жену, так что Николай, можно сказать, пытался отомстить. По мнению мужчины, только после того, как его видео появилось в интернете, и начались рейды по отлову бродячих собак.

Под этим видео, размещенном на нескольких ресурсах в интернете, сотни комментариев. Одни восхищаются, что он нашел в себе силы и публично признал свою вину, кто-то продолжает поддерживать радикальные меры по контролю за популяцией бродячих животных.

Есть и те, кто мудро заметил, что извиняться Николай начал после того, как в отношении его возбудили уголовное дело - мужчине грозит или штраф в 300 тысяч рублей, или 5 лет лишения свободы.

- Посадят - отсижу, это мой рок, мой крест будет, - заявляет на видео Николай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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