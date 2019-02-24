"Дайте мне его адрес!": Водителю, который специально сбил стаю собак в Чувашии, хотят устроить самосуд

Видео, выложенное в интернете, на котором отчетливо видно, как в Цивильске водитель специально сбивает на своей машине стаю собак, наделало немало шума в интернете. Жителей Чувашии настолько возмутило жестокое поведение автомобилиста, что дошли до полиции.

В итоге водителя вычислили. Им оказался 33-летний местный житель. Он объяснил правоохранителям, что таким образом пытался решить вопрос с засильем бездомных собак в республике.

- В Цивильске вот эту вот шайку собак кто-нибудь истребит или нет? - задался вопросом водитель и вывернул руль вправо, где и стояли собаки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/693540" frameborder="0"></iframe> В Чувашии водитель специально сбил стаю собак..соцсети

Отметим, что мужчина даже не скрывал, что специально наехал на собак. Их в стае было не меньше десяти. Многие смогли убежать, но есть и животные, которые получили повреждения.

В отношении водителя даже возбудили уголовное дело. Однако многие жители Чувашии считают, что этого не достаточно. Об этом свидетельствует множество комментариев в соцсетях.

- Таких сажать надо за грубое обращение с животными.

- Автор видео, хоть бы на тебя КамАЗ так же наехал.

- Пусть собаки его обкусают до смерти.

- Многие пишут что стаями нападают, у нас наоборот на нашей улице стая собак, и если совсем левая собака начнёт нападать на человека стая сразу его гонит с нашей улицы, сами они не на кого не нападают! и на меня не один раз собаки нападали, все же собаки тоже живые, и жить хотят! И нападать они начинают только из-за всяких живодеров на улице которые ходят и палками перед собаками машут! Из-за таких тварей как этот водитель, собаки и нападают на людей!!!! А чего вы хотели? Они запоминают это на всю жизнь, как человек с собакой поступает, а потом уже кидаются на каждого перво встречного!

Недовольные поведением водителя жители Чувашии пошли и дальше. Так, некоторые предлагают устроить автомобилисту-живодеру "темную". Соцсети пестрят просьбами дать контакты автомобилиста и его адрес, чтобы "пообщаться с ним",