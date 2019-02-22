2019-02-22T15:28:17+03:00
Происшествия

Слабонервным не смотреть: В Чувашии водитель специально сбил стаю собак

Таким образом мужчина пытался внести свой вклад в решение вопроса с бездомными животными [видео]
Елизавета МАКАРОВА
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Водитель намерено въехал в стаю собак.Водитель намерено въехал в стаю собак.Фото: скриншот видео
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Шокирующее видео опубликовали в соцсетях жители Чувашии. На кадрах отчетливо видно, как водитель машины намерено сбивает стаю собак, которые стояли на дороге и на обочине. Все произошло в городе Цивильск. Причем, водитель, судя по видео, совершенно не скрывал, что хотел наехать на животных.

- В Цивильске вот эту вот шайку собак кто-нибудь истребит или нет? - задался вопросом водитель и вывернул руль вправо, где и стояли собаки.

На видео видно, что на дороге стояло более десяти собак. Какие травмы получили животные - пока узнать не удалось. Некоторым удалось убежать, но некоторые животные просто не видели машину или же не ожидали такой жестокости по отношению к себе.

В Чувашии водитель специально сбил стаю собак..соцсети

Видео инцидента начало оперативно распространяться по соцсетям. Комментарии идут на сотни. В большинстве своем люди не понимают агрессии водителя и требуют его наказать.

- Ну кто таким методом решает вопросы такие?!

- Слабонервным не смотреть. Как можно кого то давить, думаю карма его настигнет.

- Гореть тебе в аду!

- Это же живые существа! Зачем так? На зону его!

- Зачем давить? Можно отловить, в спецприемник в случае чего. Ну конечно, зачем заморачиваться! Лучше переехать. Потом не удивляйтесь, что кого-то покусают. Животные хоть и не люди, но всё понимают.

Отметим, что нашлись и те, кто встал на сторону водителя. По их мнению, собак в последнее время слишком много и порой страшно ходить по улице.

- А почему собаки с ошейниками и без хозяев? Где ответственный за своего пса? Рядом с такой оравой собак проходить страшно.

- Нельзя судить человека по видео. представьте на вашего ребенка нападет такая свора. Вы не только на машине их задавите, а танком переедете.

К слову, опасения жителей Чувашии не беспочвенны. В частности, в одном из сел все того же Цивильского района две овчарки набросились на пенсионерку и загрызли ее до смерти. Так же от зубов собак пострадали еще двое мужчин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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