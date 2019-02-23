2019-02-23T14:05:03+03:00
Происшествия

В Чувашии установили личность авто-истребителя бездомных собак

Мужчина намерено въехал на своей машине в стаю животных [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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История с намеренным наездом на стаю собак в Цивильске не только наделала шуму в интернете, куда водитель выложил видео своего поступка, но и привела к возбуждению уголовного дела.

В Чувашии водитель специально сбил стаю собак..соцсети

Полицейские, изучив эту видеозапись, довольно быстро вычислили водителя, который давил собак. Это сделал 33-летнимй местный житель на своем автомобиле ВАЗ-21124. Мужчину доставили в отделение полиции. Там он во всем признался и заявил, что таким образом ведет борьбу с распространением бездомных животных.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными». Проводятся необходимые мероприятия, - сообщают в МВД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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