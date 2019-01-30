2019-01-30T11:44:55+03:00
Общество

«Мальчик от холода уже плакать не мог»: в Татарстане воспитательница детсада забыла ребенка на улице в 20-градусный мороз

6-летний мальчик остался во дворе один
Алина ГАБДУЛИНА
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Семье мальчика уже принесли извинения.Семье мальчика уже принесли извинения.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Очередной скандал разворачивается вокруг образовательного учреждения в Набережных Челнах. На сей раз в эпицентре скандала - детский сад №7. Все доло том, что воспитательница забыла на улице 6-летнего маьчика. Все бы ничего, но на улице в этот момент был 20-градусный мороз.

Информацию об этом разместили в соцсетях. Заплаканного мальчика заметил случайный прохожий.

- Мой папа спас ребенка на площадке в д/с "Рябинушка" в 44 комплексе. Он увидел мальчика, перепрыгнул через забор и еле-еле достучался до садика, т.е не стучал, а пинал в дверь. Мальчик от холода плакать уже не мог, а на вопрос где воспитатели, сказал: «Наверное в группе на втором этаже не слышат, а меня забыли». Спросите, пожалуйста, у своих детей, кто узнал примерно группу, так как воспитатели навряд ли вам скажут, а ребенок может заболеть бронхитом или пневмонией. Папа сильно переживает за его здоровье, - рассказывает о произошедшем дочь «спасателя».

На гневный пост в социальных сетях поспешил ответить начальник управления образования и по делам молодежи исполкома татарстанского Автограда Винер Харисов. По его словам, мальчик пробыл на улице не так долго.

- Во время дневной прогулки мальчик из старшей группы спрятался за горку, чтобы остаться покататься. Просмотрены записи видеокамер. Ребенок пробыл на улице после захода детей не более 5 минут. В то время, когда мужчина привел ребенка в здание, воспитатель спустилась из группы на поиски, - объясняет Харисов.

После он замечает, что на следующий день состояние здоровья ребенка было удовлетворительным. Администрация детсада уже принесла родителям свои извинения. Помимо этого, в скором времени воспитателю группы будет вынесено дисциплинарное взыскание.

Отметим, что с начала года в Набережных Челнах уже произошло несколько скандалов с участием детей. Так, в школе №13 два завуча не пустили ребенка в столовую, где он хотел за свои деньги купить выпечку. Еще один инцидент произошел в школе №55. там девочка не пришла на первый урок и ее не поставили на питание. В результате, по словам мамы школьницы, девочку рвало от голода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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