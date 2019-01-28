2019-01-28T13:46:37+03:00
Общество

"Ничего ты покупать не будешь!": в Татарстане завучей, не пустивших школьника в столовую, привлекут к дисциплинарной ответственности

Свой вердикт вынесла республиканская прокуратура [видео]
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
Изменить размер текста:

История, произошедшая две недели назад в школе №13 в Набережных Челнах, получила вполне логичное продолжение. Напомним, что шумиха поднялась после того, как в интернете появилось видео.

На нем видно, что ученик пытался войти в столовую, чтобы купить себе еды, но на его пути "живым щитом" встали две сотрудницы учебного заведения, которые не пускали его внутрь и своими выражениями дали понять, что спорить с ними бесполезно.

- Ничего ты покупать не будешь. Она тебя не накормит! Ты с кем разговариваешь? Развернулся и пошел! - слышны фразы педагогов.

В Набережных Челнах сотрудники школы не пустили голодного ученика в столовую.соцсети

При этом фраза мальчика о том, что он голоден, никак не помогла ему. В столовую его так и не пустили.

- Данное происшествие произошло 10 января на 3 перемене, когда учащиеся 7 Б класса питаются в столовой. Поведение дежурных администраторов обусловлено тем, что он хотел купить выпечку не для себя, а для старшеклассников. Кроме того, в это время заканчивалась перемена, выпечка в столовой продается в перемену после 4 и 5 уроков, - рассказал начальник городского управления образования Винер Харисов.

Данным инцидентом заинтересовались в прокуратуре. Проверка показала, что инцидент действительно был, а сотрудницы школы были обязаны пустить ребенка в столовую.

- Во время школьной перемены ученик 7-го класса хотел зайти в столо­вую, чтобы купить еду за наличные средства. Однако в нарушение Положения об организации школьного питания дежурившие при входе завучи не впустили учащегося в помещение столовой. Кроме того, вопреки требованиям законодательства об образовании и профессиональной этики указанные сотрудницы школы допустили непедагогичное поведение – создали конфликтную ситуацию, в ходе которой использовали в адрес учащегося некорректные выска­зывания. В целях устранения причин и условий, способствовавших нарушениям закона, прокуратура внесла в адрес руководителя Исполнительного комитета муниципального образования города Набережные Челны представление, поставив также вопрос о дисциплинарной ответственности указанных педагогических работников, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Напомним, что подобный инцидент произошел и в еще одной школе Набережных Челнов под номером 55. Там школьница не пришла на первый урок и ее в итоге не поставили на питание. По словам мамы девочки, ее дочь буквально рвало от голода.

По данным эпизодам были проведены проверки. В результате, к ответственности привлекли директоров обеих школ.

Школьника не пустили в столовую.Mы в Инстаграм ( www.instagram.com/chelny.life) Mы в YouTube (www.youtube.com/channel/UCfQ9GV9if1mTlY9NOAGnLYw ) Mы в Твиттере ( twitter.com/NabChelnyLife) #челнылайф #челны #челныlife #чаллы #ярчаллы

Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Антомонопольщики Татарстана раскрыли картельный сговор на 569 миллионов рублей
В Чебоксарах убийство едва не привело к взрыву газа в многоэтажке
В Татарстане автоинспекторы помогли подзарядиться дальнобойщику из Белоруси
Нефтегазохимический комплекс Татарстана в 2018 году выпустил продукции на 1,3 триллиона рублей
В Чувашии водитель сбежал с места ДТП, но оставил на дороге госномер своего авто
За 2018 год в Татарстане отремонтировали более 170 километров федеральных дорог
Татарстан - один из самых безопасных регионов России
В 2018 году в Казани появилось в три раза больше хостелов
Торговый центр "Кольцо" в Казани все-таки лишится своего кольца
За январь в Казани выпало 142% от месячной нормы осадков
Региональные аэропорты и морские гавани: куда могут направить деньги вместо ВСМ Москва-Казань
"Рубин" проиграл норвежскому "Тромсе" на сборе в Турции
Казанское ООО «Роял тайм групп» решило стать банкротом
В 2018 году в Набережных Челнах на свет появилось на 1,5% меньше детей, чем в прошлом
Где в Казани 29 января будут отключать свет
В 2018 году жители Набережных Челнов чаще всего жаловались на ЖКХ и благоустройство
В Чебоксарах в Татьянин день-2019 мошенники обокрали студентов-иностранцев
ВТБ в Татарстане предоставил бизнесу более 7 млрд рублей льготных кредитов
Стрельба в Казани во время ссоры таксиста с пассажирами: ранен один человек
В 2018 году Казань посетили 3,2 миллиона человек
В Казани в реестре объектов культурного наследия - 563 здания
В Казани на охрану поставили 10 зданий, объявленных культурным наследием
В понедельник в Татарстане ожидается метель
В 2019 году в Татарстане построят 105 спортплощадок и 9 врачебных амбулаторий
В Казани спасатели помогли ребенку, застрявшему ногой между деревьев
В центре Казани загорелось здание, которое ремонтируют после пожара двухмесячной давности
УНИКС в гостях уступил «Нижнему Новгороду»