"Ничего ты покупать не будешь!": в Татарстане завучей, не пустивших школьника в столовую, привлекут к дисциплинарной ответственности

История, произошедшая две недели назад в школе №13 в Набережных Челнах, получила вполне логичное продолжение. Напомним, что шумиха поднялась после того, как в интернете появилось видео.

На нем видно, что ученик пытался войти в столовую, чтобы купить себе еды, но на его пути "живым щитом" встали две сотрудницы учебного заведения, которые не пускали его внутрь и своими выражениями дали понять, что спорить с ними бесполезно.

- Ничего ты покупать не будешь. Она тебя не накормит! Ты с кем разговариваешь? Развернулся и пошел! - слышны фразы педагогов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/688583" frameborder="0"></iframe> В Набережных Челнах сотрудники школы не пустили голодного ученика в столовую.соцсети

При этом фраза мальчика о том, что он голоден, никак не помогла ему. В столовую его так и не пустили.

- Данное происшествие произошло 10 января на 3 перемене, когда учащиеся 7 Б класса питаются в столовой. Поведение дежурных администраторов обусловлено тем, что он хотел купить выпечку не для себя, а для старшеклассников. Кроме того, в это время заканчивалась перемена, выпечка в столовой продается в перемену после 4 и 5 уроков, - рассказал начальник городского управления образования Винер Харисов.

Данным инцидентом заинтересовались в прокуратуре. Проверка показала, что инцидент действительно был, а сотрудницы школы были обязаны пустить ребенка в столовую.

- Во время школьной перемены ученик 7-го класса хотел зайти в столо­вую, чтобы купить еду за наличные средства. Однако в нарушение Положения об организации школьного питания дежурившие при входе завучи не впустили учащегося в помещение столовой. Кроме того, вопреки требованиям законодательства об образовании и профессиональной этики указанные сотрудницы школы допустили непедагогичное поведение – создали конфликтную ситуацию, в ходе которой использовали в адрес учащегося некорректные выска­зывания. В целях устранения причин и условий, способствовавших нарушениям закона, прокуратура внесла в адрес руководителя Исполнительного комитета муниципального образования города Набережные Челны представление, поставив также вопрос о дисциплинарной ответственности указанных педагогических работников, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Напомним, что подобный инцидент произошел и в еще одной школе Набережных Челнов под номером 55. Там школьница не пришла на первый урок и ее в итоге не поставили на питание. По словам мамы девочки, ее дочь буквально рвало от голода.

По данным эпизодам были проведены проверки. В результате, к ответственности привлекли директоров обеих школ.