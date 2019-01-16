2019-01-16T12:29:17+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах прокуратура проверяет информацию об избиении в школе ребенка, страдающего эпилепсией

Сообщение о нападении сперва появилось в соцсетях
Лика ИСАЕВА
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В случае подтверждения будут выясняться все обстоятельства инцидента, а также выполнение администрацией школы обязанностей по обеспечению безопасности учащихся.В случае подтверждения будут выясняться все обстоятельства инцидента, а также выполнение администрацией школы обязанностей по обеспечению безопасности учащихся.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В одном из пабликов Набережных Челнов появилось анонимное сообщение о нападении двух пятиклассников на своего одноклассника. Якобы мальчика, страдающего эпилепсией, избили свои же товарищи, которые при этом поиздевались над ним.

Автор сообщения восклицает, что эти дети могут также напасть и на любого беззащитного человека на улице, на старушку, например.

Инцидент с мальчиком страдающего эпилепсией, по словам автора, произошел в средней общеобразовательной школе №15, расположенной на Шишкинском проезде.

Сейчас дозвониться до самой школы практически невозможно - трубку телефона или не берут, или сбрасывают звонок. Тем не менее само уже сообщение в социальных сетях уже взяли на контроль в прокуратуре Татарстана.

- Прокуратура Набережных Челнов проверяет распространенную в соцсетях информацию об избиении мальчика, больного эпилепсией, - сообщил пресс-секретарь надзорного ведомства республики Руслан Галиев. - В случае подтверждения будут выясняться все обстоятельства инцидента, а также выполнение администрацией школы обязанностей по обеспечению безопасности учащихся.

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