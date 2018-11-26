Пожар в центре Казани около УНИКСа: названа причина возгорания

Пожар в столице Татарстана около УНИКСа в офисном здании по адресу: улица Университетская,22, парализовал движение транспорта в центре города.

Открытое горение удалось ликвидировать в 10.37. К этому моменту стала известна причина возникновения пожара на мансардной пристройке ко второму этажу. Сообщается, что в здании, в котором ремонт провели в августе этого года, произошло короткое замыкание. Сначала работники фирмы, арендующей там помещение, попытались сами потушить возникший огонь, однако безуспешно. На улицу самостоятельно эвакуировались 25 человек, на место происшествия были вызваны пожарные.

Они работали по третьему номеру вызова. В тушении было задействовано 113 человек и 33 единиц спецтехники. После ликвидации открытого горения на площади 500 квадратных метров приступили к проливке сгоревших конструкций и разбору завалов. На данный момент движение транспорта на улице Университетская ограничено со стороны улиц Кремлевская и Профсоюзная.