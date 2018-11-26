Из-за пожара в центре Казани перекрыли движение транспорта
Пожарные продолжают бороться с огнем, который возник в офисном здании около УНИКСа. Было эвакуировано порядка 30 человек.
В связи с этим ограничено движение транспорта по улице Университетская со стороны улиц Кремлевская и Профсоюзная. Пока поступает информация о том, что в результате возгорания никто из людей не пострадал.
На месте пожара работают 15 единиц спецтехники и 63 спасателя.
Напомним, утром в понедельник – в 8.42, поступило сообщение о том, что горит офисное здание по адресу: улица Университтетская,22. Пожар возник на мансардной пристройке ко второму этажу здания 2002 года постройки. Прибывшие на место происшествия спасатели работают по второму номеру вызова.
- С места пожара объявлен вызов №3. Предварительная площадь возгорания 500 квадратных метров. Работает высотная техника. Причина произошедшего устанавливается, - сообщают последние данные в МЧС Татарстана.
В центре Казани продолжают тушить пожар в офисном здании.МЧС Татарстана
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