Массовая эвакуация и перекрытие улиц: Крупный пожар в центре Казани удалось ликвидировать
Площадь пожара составила порядка 500 квадратных метров
Пожарные боролись с огнем около двух часов.Фото: Маргарита АФИНОГЕНОВА
Изменить размер текста:
Серьезный пожар в центре Казани удалось потушить. Напомним, что примерно в 8:42 стало известно о том, что загорелось офисное здание в доме № 22 по улице Университетской, недалеко от УНИКСа.
Прибывшие пожарные оперативно эвакуировали людей. Всего на улицу вывели 30 человек. Для бесприпятственного подъезда пожарных к горящему зданию ограничили движение транспорта по улице Университетская со стороны улиц Кремлевская и Профсоюзная.
В результате в 10:37 пожар удалось полностью потушить. Общая площадь возгорания составила порядка 500 квадратных метров.