2018-11-26T11:08:26+03:00
Происшествия

Массовая эвакуация и перекрытие улиц: Крупный пожар в центре Казани удалось ликвидировать

Площадь пожара составила порядка 500 квадратных метров
Владимир КРУПСКИЙ
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Пожарные боролись с огнем около двух часов.Пожарные боролись с огнем около двух часов.Фото: Маргарита АФИНОГЕНОВА
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Серьезный пожар в центре Казани удалось потушить. Напомним, что примерно в 8:42 стало известно о том, что загорелось офисное здание в доме № 22 по улице Университетской, недалеко от УНИКСа.

Прибывшие пожарные оперативно эвакуировали людей. Всего на улицу вывели 30 человек. Для бесприпятственного подъезда пожарных к горящему зданию ограничили движение транспорта по улице Университетская со стороны улиц Кремлевская и Профсоюзная.

В результате в 10:37 пожар удалось полностью потушить. Общая площадь возгорания составила порядка 500 квадратных метров.

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