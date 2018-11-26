СЕГОДНЯ 09:32 2018-11-26T09:36:47+03:00

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Утром в понедельник, 26 ноября, поступило сообщение о возгорании в центре Казани. Горит офисное здание около УНИКСа по адресу: улица Университетская, 22.

На месте происшествия работают подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона. Объявлен номер вызова №2.

- Возгорание происходит на мансардной пристройке ко второму этажу, - сообщили в МЧС Татарстана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/679380" frameborder="0"></iframe> В центре Казани загорелось офисное здание: эвакуировано около 30 человек.МЧС Татарстана

Когда возник пожар администрация здания провела эвакуацию. На улицу было выведено порядка 30 человек посетителей и персонала.