Коронавирус в Татарстане, последние новости на 7 октября 2020 года: проведено более 773 тысяч тестов

Несмотря на случаи заражения COVID-19 среди учителей и детей, школы региона не собираются возвращаться к дистанционному образованию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На утро среды, 7 октября, в Татарстане выявлено 7 389 случаев коронавируса. Местный Минздрав сообщает о 6 298 выздоровевших и 81 скончавшемся. При этом федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет немного другие цифры: те же 6 298 выздоровевших, но лишь 51 скончавшийся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии в республике провели 773 837 тестов на COVID-19.

О ШКОЛЬНИКАХ В ЛАГЕРЯХ

Коронавирус внес коррективы во все сферы жизни, в том числе - в детский отдых в лагерях. Так, пришкольные лагеря в Татарстане были отменены, а в загородных и санаториях можно было заполнять лишь 50% от общего числа мест. Из-за этого в них не смогли побывать 140 тысяч школьников.

При этом, 46 тысяч детей побывали в 102 лагерях и санаториях в 32 районах республики. По этого показателю Татарстан занял первое место в России. Он обошел 59 регионов страны, которые рискнули провести в 2020 году летнюю оздоровительную кампанию.

Заметим, что во время осенних каникул - со 2 по 8 ноября, в Казани будут работать 159 пришкольных лагерей. В них смогут отдохнуть почти 14 тысяч детей. Для них будет организована единая смена под названием “Город юных граждан”, которая включит в себя различные тематические занятия.

На дистанционное образование школьников Татарстана возвращать не собираются, несмотря на то, что с начала учебного года COVID-19 подхватили 25 учителей и семь детей. Учреждения дополнительного образования республики также работают в обычном режиме.