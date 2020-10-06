В Татарстане из-за коронавируса в летних лагерях не смогли отдохнуть 140 тысяч детей

Пришкольные лагеря в республике были отменены, а в загородных лагерях и санаториях можно было заполнять лишь 50% от общего числа мест. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пандемия коронавируса внести коррективы во все сферы жизни, в том числе - в детский отдых в лагерях. Так, пришкольные лагеря в Татарстане были отменены, а в загородных и санаториях можно было заполнять лишь 50% от общего числа мест. Из-за этого в них не смогли побывать 140 тысяч школьников. Об этом во вторник, 6 октября, в ходе брифинга в Кабмине Татарстана сообщил министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов.

Он заметил, что 46 тысяч детей Татарстана побывали в 102 лагерях и санаториях в 32 районах. По этого показателю республика заняла первое место в России. Она обошла 59 регионов страны, которые рискнули провести в 2020 году летнюю оздоровительную кампанию.