Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В Татарстане коронавирусом заразились 25 школьных учителей

Кроме того, инфекцию подхватили семь школьников
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий
Такое количество зараженных, по мнению регионального Роспотребнадзора, не повод возвращаться ко всеобщему дистанционному обучению.

Такое количество зараженных, по мнению регионального Роспотребнадзора, не повод возвращаться ко всеобщему дистанционному обучению.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что с начала учебного года в Татарстане коронавирусом заразились 25 учителей и семь школьников. Двое инфицированных детей уже выздоровели и вернулись к учебе, остальные - до сих пор остаются на карантине. Об этом в понедельник, 5 октября, на пресс-конференции сообщила руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

Она также заявила, что на данный момент вопрос о возвращении всех школьников на дистанционное обучение не стоит. Число зараженных слишком мало. Осенние каникулы у них также продлеваться не будут.

Всего же на данный момент COVID-19 выявили у 7 364 человек. На данный момент 6 270 зараженных выздоровели, 81 - скончался.