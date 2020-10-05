В Татарстане коронавирусом заразились 25 школьных учителей

Такое количество зараженных, по мнению регионального Роспотребнадзора, не повод возвращаться ко всеобщему дистанционному обучению. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что с начала учебного года в Татарстане коронавирусом заразились 25 учителей и семь школьников. Двое инфицированных детей уже выздоровели и вернулись к учебе, остальные - до сих пор остаются на карантине. Об этом в понедельник, 5 октября, на пресс-конференции сообщила руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

Она также заявила, что на данный момент вопрос о возвращении всех школьников на дистанционное обучение не стоит. Число зараженных слишком мало. Осенние каникулы у них также продлеваться не будут.

Всего же на данный момент COVID-19 выявили у 7 364 человек. На данный момент 6 270 зараженных выздоровели, 81 - скончался.