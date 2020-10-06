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Во время осенних каникул 2020 года в пришкольных лагерях Казани отдохнут почти 14 тысяч детей

Они заработают при 159 образовательных учреждениях города
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Для школьников будет организована единая смена под названием “Город юных граждан”.

Для школьников будет организована единая смена под названием “Город юных граждан”.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Стало известно, что во время осенних каникул - со 2 по 8 ноября, в Казани будут работать 159 пришкольных лагерей. В них смогут отдохнуть почти 14 тысяч детей. Такие цифры на еженедельной планерке в Исполкоме города назвал начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.

Для школьников будет организована единая смена под названием “Город юных граждан”, которая включит в себя различные тематические занятия. Плата за лагерь составит 180 рублей.

Напомним, что на дистанционное образование школьников Татарстана возвращать не собираются, несмотря на то, что с начала учебного года коронавирус подхватили 25 учителей и семь детей. Учреждения дополнительного образования республики также работают в обычном режиме.