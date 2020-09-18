18 сентября 2020 инаугурация президента Татарстана Рустама Минниханова: Госсовет республики утвердит кандидатов в вице-премьеры

Сессия Госсовета Татарстана пройдет после инаугурации. Фото: Алина НИЗАМОВА

Сегодня, 18 сентября, в 10.00 в казанском ГБКЗ им. С. Сайдашева начнется инаугурация – торжественная церемония вступления в должность, переизбранного президента Татарстана Рустама Минниханова.

Напомним, по итогам выборов 2020 действующий глава региона набрал подавляющее большинство голосов, оставив других кандидатов далеко позади. Перед инаугурацией председатель республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев уже вручил Рустаму Минниханову новое удостоверение президента Татарстана.

Фото: president.tatarstan.ru

Спустя несколько часов после церемонии вступления в должность состоится 13-я сессия Госсовета республики. На нем парламентарии должны рассмотреть всего два вопроса: об утверждении премьер-министра Татарстана и его заместителей – вице-премьеров.

Все кандидатуры были предложены Рустамом Миннихановым. Судя по всему, сейчас не время менять главу республиканского правительства, поэтому Алексей Песошин, скорее всего, сохранит за собой свой пост. Чего с такой уверенностью не скажешь о вице-премьерах. Напомним, почти сразу после выборов 13 сентября 2020 года в связи с переходом на должность и.о. ректора Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма с должности главы Минобразования Татарстана ушел Рафис Бурганов. И, возможно, это не последнее изменение в составе республиканского правительства.