Инаугурацию Рустама Минниханова назначили на 18 сентября

Фото: president.tatarstan.ru

Стало известно, что инаугурация (торжественная церемония вступления в должность – Ред.) Рустама Минниханова пройдет в эту пятницу, 18 сентября.

Напомним, по итогам голосования на выборах 2020 он набрал большинство голосов и с завидным отрывом от других кандидатов был переизбран на пост президента Татарстана.

Инаугурация Рустама Минниханова пройдет в Казани в ГБКЗ им. С. Сайдашева. Начало в 10.00. Ее должен будет повести председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. К слову, в этот же день, но с разницей в несколько часов, состоится и очередная сессия республиканского парламента.

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