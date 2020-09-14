Рустам Минниханов - президент Татарстана по результатам выборов 13 сентября 2020

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Оглашены результаты выборов президента Татарстана 2020. Явка избирателей в регионе составила 78,78%. Главой республики стал Рустам Минниханов. Он набрал 83,28% голосов (1 930 416 жителей республики), существенно обойдя других кандидатов - Альфреда Валиева (4,64%), Альмира Михеева (4,93%), Владимира Сурчилова (2,84%) и Олега Коробченко (3,58%).

Отметим, что этот срок станет для Рустама Нургалиевича третьим. Он руководит республикой с 25 марта 2010 года. На прошлых выборах, в 2015 году, Минниханов набрал 94,4% голосов.

В мае текущего года президент России Владимир Путин лично поддержал намерение Рустама Минниханова вновь баллотироваться на должность главы региона.