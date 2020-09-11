Коронавирус в Татарстане, последние новости на 11 сентября 2020 года: власти исключили возврат школ к дистанционному обучению

На повторную самоизоляцию жителей республики отправлять также никто не собирается. Фото: Мария ЛЕНЦ

На утро пятницы, 11 сентября, в Татарстане выявили 6 761 случай коронавируса.По данным местного Минздрава 5 581 зараженных уже выздоровели, а 67 - скончались. При этом федеральный оперштаб о борьбе с инфекцией называет другие цифры - 5 592 выздоровевших и 36 скончавшихся.

Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

С начала пандемии в республике провели уже 646 665 тестов на COVID-19.

О БОЛЬНИЦАХ

Накануне из горбольницы №12 в Казани были выписаны последние пациенты, переболевшие коронавирусом. Теперь медучреждение ждет полная дезинфекция, после которой оно возобновит плановый прием пациентов.

Медикам больше не придется все время находиться в медицинской маске и перчатках. Средства индивидуальной защиты они будут надевать только в случаи осмотра людей "с улицы".

О ВТОРОЙ ВОЛНЕ КОРОНАВИРУСА

В четверг, 9 сентября, Рустам Минниханов провел прямой эфир, во время которого заявил о том, что власти "не допустят, чтобы была вторая волна коронавируса". Кроме того, он исключил возврат региональных школ к дистанционному обучению. К режиму самоизоляции в республике пока также возвращаться не собираются.